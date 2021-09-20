Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu - Haberler Ekonomi
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Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu

AA / Sıtkı Yıldız - Haberler | Ekonomi
Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor ile Karaderili Şirketler Grubuna bağlı Terma City arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Semt77 Yalovaspor ile Karaderili Şirketler Grubuna bağlı Terma City arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Karaderili Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Tevfik Talas, Terma City'de düzenlenen imza töreninde, Semt77 Yalovaspor'a sponsor olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Yalova temsilcisine başarılar dileyen Talas, "Bize bir aile duygusu yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir birlikteliğin çok daha iyi noktalara geleceğine yürekten inanıyoruz." dedi.

Kulüp başkanı Orbay Tuna da takımın hikayesinin 7 yıl önce başladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin hatta Avrupa'nın en büyük Basketbol liginde mücadele etme şansını bulacağız. Burada da anlımızın akıyla başarılı olacağımıza inanıyorum. Yalova'nın isminin Türkiye'de hatta inşallah yakın zamanda Avrupa'da daha çok duyulacağına inanıyoruz. Bizler de bu destekleri gördükçe cesaretleniyoruz. İnşallah seneye altyapımızla daha güçlü gireceğiz. Biz bu lige kalıcı olarak geldik ve bundan sonra burada kalıcıyız. Yalova'ya bir basketbol oyuncu fabrikası yapmak istiyoruz."

Başantrenör Hakan Yavuz ise takıma yeni katılan 10 oyuncuyu, çok titiz araştırmalar sonucu transfer ettiklerini anlattı.

Hazırlık programlarının yoğun geçtiğini dile getiren Yavuz, "Bu hafta sonu oynayacağımız Frutti Extra Bursaspor deplasmanıyla lige başlayacağız. Şu anda 14 kişi ile çalışmalarımız sürüyor. Lig başladıktan sonra gelenler gidenler olabilir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, takıma yeni katılan yabancılar ile yerli oyuncular için toplu imza töreni gerçekleştirildi.

Törende değerlendirmelerde bulunan takım kaptanı Can Altıntığ, ekip olarak iyi hazırlandıklarını belirtti.

Ligde çok zorlu ekiplerle mücadele edeceklerini vurgulayan Altıntığ, şunları kaydetti:

"Özellikle THY Avrupa Ligi'nde Final Four oynamayı gelenek haline getirmiş takımlarımız var. Umut ediyorum ki ilk sezonda seyircimiz, yönetim ve oyuncular olarak birliği beraberliği sağlarız. Umarım hem şehir hem de bizler için güzel bir sezon geçer. Semt77 Yalovaspor'un yıllarca Süper Lig'de kalması için bence en önemli sezon bu sezon. Umut ediyorum el birliğiyle tüm şehir olarak üstesinden geliriz."

Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu

Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu

Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu

Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu

AA / Sıtkı Yıldız - Ekonomi Haberleri
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Haber: Terma City, ING Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekibi Semt77 Yalovaspor'a sponsor oldu - Haberler Ekonomi
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