Temsili Nasreddin Hoca "mavi kategori" için maske, mesafe ve temizliğe dikkati çekti

Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda, temsili Nasreddin Hoca, tüm illerin "mavi kategoriye" geçebilmesi için vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor.

Akşehir Belediyesi tarafından hazırlanan videoda, temsili Nasreddin Hoca, tüm illerin "mavi kategoriye" geçebilmesi için vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılarda bulunuyor.

Sosyal paylaşım siteleri ile Akşehir Belediyesi web sitesi üzerinden paylaşılan videoda, tescilli Akşehir tandır kebabı yemek için tarihi Arasta Çarşısı'ndaki bir lokantaya giren Hoca, salgın nedeniyle sadece paket servis yapıldığının söylenmesi üzerine kebap yiyemeden lokantadan ayrılmak zorunda kalıyor.

Temsili Nasreddin Hoca, dönüş yolunda, lokantaya gelirken kendisinden düdük isteyen çocuklarla karşılaşıyor.

Çocuklardan sadece maskeli olana düdük veren Hoca, "Maskeyi takan düdüğü çalar." diyerek, maskenin önemine dikkat çekiyor.

Videonun sonunda vatandaşları maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Nasreddin Hoca, vatandaşlara aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunuyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı yazılı açıklamada, Belediye olarak koronavirüse karşı uyulması gereken tedbirler konusunda farkındalık oluşturmak için bir video hazırladıklarını bildirdi.

Temsili Nasreddin Hoca'nın başrolde oynadığı video ile "kırmızı kategoride" olan illerin bir an önce "mavi kategoriye" geçmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"Maske, mesafe ve temizlik kurallarına tam uyarak bir an önce 'mavi' olabilmemiz amacıyla Akşehir'imizin değeri olan Nasreddin Hocamızla bir video hazırladık. Dileriz başta Akşehir'imiz ve Konya'mız olmak üzere tüm Türkiye'deki vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına daha da dikkat ederek, ülke genelinde mavileşerek sağlıklı ve mutlu olduğumuz güzel günlere kavuşabiliriz. Hedef 'mavi' diyoruz. İstersek ulaşamayacağımız hedef yok. Kurallara sıkı sıkıya uyalım, hedefimiz maviye ulaşalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Uygun