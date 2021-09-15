Temsilcimiz SuperMassive Blaze Berlin'de galibiyete ulaşarak yoluna devam ediyor! - Haberler
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Temsilcimiz SuperMassive Blaze Berlin'de galibiyete ulaşarak yoluna devam ediyor!

Playerbros - Haberler | Gamegar
Temsilcimiz SuperMassive Blaze Berlin'de galibiyete ulaşarak yoluna devam ediyor!

Temsilcimiz SuperMassive Blaze Berlin'de galibiyete ulaşarak yoluna devam ediyor!

Temsilcimiz Supermassive Blaze Berlin'de Paper Rex ekibi karşısındaki karşılaşmada 2-1'lik bir skor ile galibiyete ulaşarak yoluna devam ediyor! Oynanan bof3 serisinin ilk maçını kaybeden temsilcimiz oynadığı mükemmel Oyunlar ile son iki haritayı alarak yoluna tüm gücü ile devam ediyor!

İşte turnuvanın sonundan güzel bir kare!

Paper Rex ekibine karşı oynanan serinin MVP'si ise Eren "Brave" Kasırga oldu!

Temsilcimiz bu seriyi kazanarak Acend'in rakibi olmayı başardı. Acend ile SuperMassive Blaze arasında oynanacak bu serinin kazananı playoff biletinin de sahibi olacak.

Turnuvanın geri kalan maçlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz!

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Haber: Temsilcimiz SuperMassive Blaze Berlin'de galibiyete ulaşarak yoluna devam ediyor! - Haberler
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