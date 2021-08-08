Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda deplasmanda oynayacağı St. Johnstone maçını Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Trabzonspor'un Konferans Ligi'nde Molde deplasmanındaki maçında Macar Adam Farkas, Sivas'ın Batumi karşılaşmasını ise İspanyol Ricardo Gomes yönetecek.

Bu hafta temsilcilerimizin, Avrupa'da yapacağı maçları yönetecek hakemler açıklandı. İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, İskoçya'da tur kovalayacak. Bu maçı Letonyalı hakem Andrıs Treımanıs yönetecek.

Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TRABZON 3-3 BERABERE KALDI

Trabzonspor ise sahasında 3-3 berabere kaldığı Molde'ye konuk olacak. Bu mücadelde Macar Adam Farkas düdük çalacak.

Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

SİVASSPOR COŞTU GİDİYOR

Sivasspor ise Konferans Ligi'nde firesiz gidiyor. 3. ön eleme turunda 2-1'in rövanşında Batumi'yi ağırlayacak Sivasspor'un maçını İspanyol Ricardo de Burgos yönetecek.

Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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Haber Yorumları (1)
ÇINAR SARAÇ: Sonu tur olsun diyor hemen düşüneyim , YatTur yolcuları Türkiye’ye dönmüş bulunmaktayız lige devam Avrupa ligi neyimize
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Temsilcilerimiz G.Saray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu - Haberler Spor
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