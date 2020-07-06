Temizlik ürünleri yüklü minibüsten 375 kilogram eroin çıktı
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan temizlik ürünleri yüklü minibüste 375 kilogram eroin ele geçirildi.
06.07.2020 16:25 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:30
Anadolu Otoyolu Kocaeli geçişinde durdurulan temizlik ürünleri yüklü minibüste 375 kilogram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent üzerinden uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, temizlik ürünleri yüklü minibüsü Anadolu Otoyolu'nda durdurdu.
Araçta dedektör köpek "Alfa"nın da katılımıyla yapılan aramada, aracın tavan kısmına gizlenmiş vaziyette 718 paket içinde 375 kilogram eroin ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA