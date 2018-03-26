Televizyon Nasıl Temizlenir?

Televizyonlar, hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Haliyle televizyon temizliği konusunu da değinilmesi gereken önemli bir konu olarak görmelisiniz. Bu rehber ile televizyonunuzu nasıl temizleyeceğinizi daha iyi öğrenebilirsiniz.

Mikrofiber bez ile televizyon temizliği





Televizyonunuzu temizlerken öncelikle televizyonunuzu kapatmalısınız. Eğer televizyonunuz çalışırken televizyon temizliği yapmaya kalkarsanız, piksellerini bozabilirsiniz. Bu durum cihazınızın kullanılmaz hale gelmesine sebep olabilir. Ayrıca televizyonu kapattığınızda televizyonunun üzerindeki kiri ve tozu daha kolay görebilirsiniz. Televizyonunuzu temizlerken, gözlük camı temizlerken kullandığınız yumuşak ve kuru mikrofiber bez çeşitlerini kullanmalısınız. Mikrofiber bezler tiftik içermez ve bu nedenle televizyon temizliği için en uygun araçlardan biridir.

Televizyonunuzu, bir mikrofiber bez ile yavaşça sildiğinizde görülebilen tüm kirlerden ve tozlardan kurtulabilirsiniz. Eğer bazı kirler ve lekeler çıkmaz ise bastırmamalısınız. Televizyonunuzu silerken; tuvalet kağıdı, kağıt havlu veya eski t-shirtleri asla kullanmamalısınız çünkü bu malzemeler televizyonunuzun ekranını aşındırabilir ve tiftik izi bırakabilir.

Sildikten sonra televizyonu tekrar incelemelisiniz. Eğer üzerinde çıkmayan herhangi bir leke veya toz varsa, sıradaki yöntemi uygulamalısınız. Televizyonunuzun kenarları, ekranından daha az duyarlıdır. Bu nedenle televizyonunuzun kenarlarını temizlerken mikrofiber bez veya sıradan toz bezlerini kullanabilirsiniz.

Sirkeli su ile televizyon temizliği





Tıpkı ilk yöntemde olduğu gibi bu yöntemde de televizyonunuzu kapatmalısınız. Eşit miktarda sirke ve sudan oluşan bir karışım yapmalısınız. Sirke, doğal bir deterjan işlevi gördüğü ve diğer temizleyicilere göre ucuz olduğu için televizyon temizliği için kullanılabilir

Bir mikrofiber bezi, sirkeli suya batırarak yavaşça televizyonunuzu silebilirsiniz. Eğer ihtiyaç duyarsanız, televizyonunuzun üzerindeki bazı bölgeleri yavaşça bastırarak ve dairesel hareketlerle silebilirsiniz. Sirkeli su karışımını asla televizyonunuza püskürtmemelisiniz eğer püskürtürseniz televizyona kalıcı zararlar verebilirsiniz.

Televizyon temizliği için teknoloji marketlerde bulunan LCD ekran temizleyicilerini de kullanabilirsiniz fakat amonyak ve etil alkol gibi kimyasallardan uzak durmalısınız.

Sirkeli su karışımı, televizyon üzerinde kendiliğinden kuruyunca iz bırakacağından dolayı televizyonunuzu kurulamak için başka bir mikrofiber bez kullanmalısınız.

Ekrandaki çiziklerden kurtulmanın yolları





Öncelikle televizyonunuzun garantisinin devam edip etmediğini öğrenmelisiniz. Eğer televizyonunuzun garantisi devam ediyorsa, televizyonu teknik servise gönderip, ücretsiz bir şekilde televizyonunuzun tamir edilmesini sağlayabilirsiniz. Garantisi devam eden televizyonunuzun çiziklerinden kendiniz kurtulmaya çalışırsanız, televizyonunuzun garanti dışı kalması riskini de göze almalısınız.

Eğer televizyonunuzun garantisi bitmiş ise teknoloji marketlerde satılan çizik tamir seti ile televizyonunuzdaki çiziklerden kurtulabilirsiniz. Çizik tamir seti haricinde, vazelin veya vernik aracılığıyla da televizyonunuzu temizleyebilirsiniz.



