Tekvando Federasyonu başkan adayı Tanrıkulu: Değişim ve gelişim zamanı

"14 maddelik bir yol haritamız var"

"Bölgesel ligler ve Tekvando Süper Ligi'ni kuracağız"

Bahri Tanrıkulu başkan adaylığı için yüzde 15 imza şartını yerine getirdiklerini belirterek, "Biz mazbatamızı aldık seçimlere giriyoruz. Camiamızın desteğini bekliyoruz. Ben yıllarca ülkemi camiamı en iyi şekilde temsil ettim. Artık önce Allah'a sonra camiamıza emanetiz. Onların desteğini alacak bu seçimleri kazanacağız. Kim kazanırsa kazansın tekvando kazanacak" dedi.

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