HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Tekstil mühendisliğini tercih edenlere burs ve iş garantisi

Üniversite sınavında tekstil mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrenciler için asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi fırsatı bu yıl da sürüyor.

Tekstil mühendisliğini tercih edenlere burs ve iş garantisi
07.08.2020 12:00 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:04

Üniversite sınavında tekstil mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrenciler için asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi fırsatı bu yıl da sürüyor.

YÖK ile Tekstil – Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğiyle 2019 yılında imzalanan, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmesi için tekstil mühendisliği bölümünü seçen öğrencilere asgari ücrete kadar burs imkanı ve iş garantisi sağlayan 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu sene de gençlere destek olmaya devam ediyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörümüzün nitelikli insan gücüne duyduğu ihtiyacın farkında olarak başlattığımız 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi geçen yıl çok başarılı bir şekilde sonuçlandı" dedi ve ekledi: "Üniversite sınavına giren öğrencilere sunduğumuz proje ile ilk 5 tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve sıralaması ilk 20 binde bulunan öğrencilere asgari ücret tutarında burs verdik. 20–50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70'i, 50- 80 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında karşılıksız burs imkanından yararlandı. Ülkemizin en büyük ikinci ihracatçı sektörleri olarak öğrencilerin okul hayatı boyunca sadece eğitimlerine odaklanmalarını ve olabilecek en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını arzu ediyoruz."İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de, "Tekstil ve hazırgiyim sektörleri dünya arenasında ülkemizin en güçlü olduğu alanlardan biri olup dünyanın en büyük 6'ncı, Avrupa'nın en büyük 3'üncü büyük tedarikçisi konumundadır" dedi ve ekledi:

"Biz de gençlerimizin bu sektör potansiyelinin farkına varması için projemizde öğrencilere üniversitede okurken staj imkanı sunuyor ve mezun olunca iş garantisi veriyoruz. Bu bölüme adım atacak öğrenciler tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında veya işletmelerin üretim planlama, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışma şansı bulabilir ya da diğer sektörlerle entegre çalışmalar gerçekleştirebilirler. Hem bu kadar farklı alanda çalışma fırsatı hem de bu denli istihdam fırsatı sunan sektörler olarak 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesini yıllarca sürdürmeyi ve nitelikli iş gücü ihtiyacımızı karşılamayı hedefliyoruz." (Fotoğraflı)


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Magazin
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü Magazin
Şarkıcı Yeliz Yeşilmen'in kızının bacaklarına kaynar su döküldü
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler Güncel
Korona falan dinlemediler, 30 kuruşluk kavanoz kapağı için birbirlerine girdiler
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya düşürüldü Ekonomi
Merkez'den döviz ve altındaki aşırı oynaklığa karşı ilk hamle geldi: Bankalara tanınan likidite imkanları yarıya...
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir Ekonomi
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı Ekonomi
Facebook'un kurucusu Zuckerberg'in serveti 100 milyar doları aştı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Son dakika: Vaka sayılarındaki artış sonrası İstanbul'da toplu asker uğurlama törenleri yasaklandı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Büfe sahibi, EFT dolandırıcılığı yöntemiyle 3 bin 200 lira dolandırıldı
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Türkiye'de üretimine başlanan arı zehrinin kilogramı 700 bin liraya satılıyor
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Sevdiği kızın ailesine kızıp 6 ayda 212 kilo verdi
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf: Özür dilediğim için pişmanım
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
73 yaşındaki adam, çoban köpeğine tecavüz ederken yakalandı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
Kayboldu zannettiği 60 altın, çantasının astarından çıktı
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
İmamoğlu'ndan parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce hakkında iki cümlelik yorum
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Hayvanları için yaprak toplayan kadın, uçuruma yuvarlanarak hayatını kaybetti
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
Son Dakika: Döviz ve altındaki aşırı dalgalanma sonrası AK Parti'den ilk açıklama: Her türlü kriz senaryosunu boşa çıkaracağız
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
AK Partili kadınlar Abdurrahman Dilipak için 81 ilde suç duyurusunda bulunacak
Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor
Fenerbahçeli Zanka, ülkesinin takımlarından Kopenhag ile görüşüyor
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Younes Belhanda, 6 ay önceki kırmızı kart için ceza kesen Galatasaray'a rest çekti: Ayrılmayacağım
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Tuğba Özay, göğüs uçlarının belli olduğu pembe mayosuyla peş peşe poz verdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Barış Arduç Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla İzmir Ağustos Beşiktaş Caner Erkin
Şu an buradasınız: Tekstil mühendisliğini tercih edenlere burs ve iş garantisi - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 12:44:31. #1.15#
title