Tekstil mühendisliğini tercih edenlere burs ve iş garantisi Üniversite sınavında tekstil mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrenciler için asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi fırsatı bu yıl da sürüyor.

Üniversite sınavında tekstil mühendisliği bölümünü tercih edecek öğrenciler için asgari ücrete kadar burs ve iş garantisi fırsatı bu yıl da sürüyor.

YÖK ile Tekstil – Hazırgiyim İhracatçı Birlikleri ve Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikası (TTSİS) iş birliğiyle 2019 yılında imzalanan, tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılayabilmesi için tekstil mühendisliği bölümünü seçen öğrencilere asgari ücrete kadar burs imkanı ve iş garantisi sağlayan 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi bu sene de gençlere destek olmaya devam ediyor.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Sektörümüzün nitelikli insan gücüne duyduğu ihtiyacın farkında olarak başlattığımız 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesi geçen yıl çok başarılı bir şekilde sonuçlandı" dedi ve ekledi: "Üniversite sınavına giren öğrencilere sunduğumuz proje ile ilk 5 tercihinden biri Tekstil Mühendisliği olan ve sıralaması ilk 20 binde bulunan öğrencilere asgari ücret tutarında burs verdik. 20–50 bin arasında olanlar net asgari ücretin yüzde 70'i, 50- 80 bin arasındaki öğrenciler ise net asgari ücretin yüzde 50'si tutarında karşılıksız burs imkanından yararlandı. Ülkemizin en büyük ikinci ihracatçı sektörleri olarak öğrencilerin okul hayatı boyunca sadece eğitimlerine odaklanmalarını ve olabilecek en donanımlı şekilde bölümlerinden mezun olmalarını arzu ediyoruz."İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz de, "Tekstil ve hazırgiyim sektörleri dünya arenasında ülkemizin en güçlü olduğu alanlardan biri olup dünyanın en büyük 6'ncı, Avrupa'nın en büyük 3'üncü büyük tedarikçisi konumundadır" dedi ve ekledi:

"Biz de gençlerimizin bu sektör potansiyelinin farkına varması için projemizde öğrencilere üniversitede okurken staj imkanı sunuyor ve mezun olunca iş garantisi veriyoruz. Bu bölüme adım atacak öğrenciler tekstil ve hazırgiyim sektörlerinin tüm üretim aşamalarında veya işletmelerin üretim planlama, satış ve pazarlama bölümlerinde çalışma şansı bulabilir ya da diğer sektörlerle entegre çalışmalar gerçekleştirebilirler. Hem bu kadar farklı alanda çalışma fırsatı hem de bu denli istihdam fırsatı sunan sektörler olarak 'Tercihim Tekstil Mühendisliği' projesini yıllarca sürdürmeyi ve nitelikli iş gücü ihtiyacımızı karşılamayı hedefliyoruz." (Fotoğraflı)

Kaynak: DHA