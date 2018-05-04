Tekrar Bir İmar Barışına İhtiyaç Olmayacak Düzenleme Lazım"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, imar barışının huzur getireceğini belirterek, "Çünkü insanlar evinde, mahallesinde yıkım kararı verildiği için huzursuzdu. Ancak imar barışından sonra tekrar aflara ihtiyaç olmayacak bir düzenin kurulması, düzenlemenin hayata geçmesi lazım." dedi.

Durbakayım, "2023'e Beş Kala-Yarının Kurulması Hedef 2023" temasıyla düzenlenen Forum İstanbul 2018 kapsamında gerçekleştirilen "Geleceğin Kentleri" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, yaşanabilir kentlerin önemine işaret etti.

Türkiye'de vatandaşların, harcamalarının büyük kısmını gıdaya yaptığını, gıdayı konutun takip ettiğini belirten Durbakayım, bu sıralamada son dönemde ulaştırmanın da ciddi şekilde arttığını söyledi.

Durbakayım, insanların istediği gibi yerlerde yaşamak için evini işinden uzak bir yerde tutabildiğini, alabildiğini ifade ederek, İstanbul'da insanların, zamanının ciddi bir bölümünü ulaşıma harcadığını aktardı.

İstanbul'dan artık tersine göç başladığını belirten Durbakayım, "Eskiden memurlar İstanbul'a tayin çıkarmak için araya adam sokarlardı. Şimdi Anadolu'ya gitmek için uğraşıyorlar. Şehirlerimizi yaşanır hale getirmemiz lazım." dedi.

Durbakayım, uygun fiyatlı konutların bulunabileceği, imarlı, planlı, yeşil yaşam alanları için pilot şehirler kurulması gerektiğini söyledi.

İmar barışı kapsamında afet risklerine hazırlık için ruhsatsız; ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilebileceğini aktaran Durbakayım, bu belgenin verildiği yapılarla ilgili yıkım kararlarının uygulanmayacağını, idari para cezalarının iptal edileceğini bildirdi.

Durbakayım, "Bu imar barışı huzur getirecek. Çünkü insanlar evinde, mahallesinde yıkım kararı verildiği için huzursuzdu. Ancak imar barışından sonra tekrar aflara ihtiyaç olmayacak bir düzenin kurulması, düzenlemenin hayata geçmesi lazım." diye konuştu.

Vergi affı getirilmesinin vergisini zamanında ödeyenler, işini yasaya, kurala göre yapanlar için haksızlık olabileceğini belirten Durbakayım, "Bundan sonra usulsüz iş yapana kesilen cezalar yasalara uygun yaşayan, vergisini zamanında verenlere ödül olarak verilebilir." dedi.

"İstanbul'daki hataları yeni bölgesel merkezlerde yapmayalım"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da dünyada ve Türkiye'de şehirlerde yaşayan nüfusun daha da artacağını, insanların konut ihtiyacının her zaman süreceğini söyledi.

İstanbul'un 2 yıldır göç verdiğini ancak İzmir ve Ankara'nın halen göç aldığını aktaran Elmas, Türkiye'de son dönemde bölgesel merkezlerin ortaya çıktığını kaydetti.

Elmas, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Antalya, Adana, Bursa, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Diyarbakır gibi ilerimiz bir bölgesel merkez haline geldi. Bu kentler yıllık ortalama 20-30 bin göç alıyor. Bölgesel merkez haline gelemeyen Sivas ve Erzurum gibi kadim kentlerimiz var. Ben bu iki şehrin bölgesel merkez haline gelmesini isterdim ancak bu şehirler bölgesel merkez olamıyor. İstanbul'da hata yaptığımız söyleniyor. İstanbul'da çok hata yaptıysak bu hataları yeni kentlerde yapmayalım."

"Kentsel dönüşümü Türkiye'de ivedi bir şekilde yapmalıyız"

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Feyzullah Yetgin ise 15 yıl içinde 7,5 milyon konutun dönüşeceğini, bunun artık belirli bir plan, program çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

Dönüşümün hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Yetgin, "Kentsel dönüşümü Türkiye'de ivedi bir şekilde yapmalıyız. Önemli zamanlardan geçiyoruz. Kentsel dönüşüm kesinlikle ihmal edilmemeli." dedi.