HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Teknopark ve Uludağ TTO, BEBKA Teknik Destek Programına damga vurdu

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2020 yılı için kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması maksadıyla ilan edilen 2.300.000 TL bütçeli Teknik Destek Programı'nın Mayıs-Haziran dönemi proje başvuruları değerlendirmeleri ilan edildi.

Teknopark ve Uludağ TTO, BEBKA Teknik Destek Programına damga vurdu
23.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 23.07.2020 15:38

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından 2020 yılı için kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması maksadıyla ilan edilen 2.300.000 TL bütçeli Teknik Destek Programı'nın Mayıs-Haziran dönemi proje başvuruları değerlendirmeleri ilan edildi. Teknik Destek Programı'na Mayıs-Haziran döneminde yapılan 28 proje başvurusundan, yapılan değerlendirmeler neticesinde 12 proje başarılı bulundu.

Bursa Uludağ Üniversitesi, ULUTEK Teknopark ve Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin proje müracaatları BEBKA tarafından başarılı bulunan projelerden. Bursa Uludağ Üniversitesi'nin "Gıdaların Duyusal Analizlerinde Teknik Yeterlilik, Validasyon ve Yeni Yaklaşımlar Eğitimi" isimli projesi Teknik Destek programı kapsamında desteklenecek.

ULUTEK Teknopark "Bursa'daki Bilişim Firmalarının İnovasyon Kapasitelerinin Artırılması ve Rekabetçi Hizmet Süreçlerinin Geliştirilmesi" isimli projesi ile ULUTEK bünyesinde Bilişim alanında faaliyet gösteren firmalara yönelik; Hedeflerle Yönetme Becerileri, Süreç ve İş Modellerinde Sadeleşme, Çevik Kurum Dönüşümü, Kurumlarda İnovasyon, Tasarım Odaklı Düşünme ve Yeni Dönem Pazarlama Stratejileri konulu eğitimler düzenleyecek.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ise "Bursa Girişimci Topluluğu Oluşturulması" isimli projesiyle destek almaya hak kazandı. Proje, gençlerin sosyal girişimcilik kavramı ile tanışmaları, akademik ve teknoloji odaklı yenilikçi girişimler ortaya çıkarmaları ve var olan girişimcilerin kapasitelerini geliştirmeleri için ekosistemi besleyebilen, sorun çözmek için katkı sunabilen, sürdürülebilir bir yapıda ve kendisini sürekli geliştiren bir topluluk tasarımı üzerine kurgulandı.

BEBKA Teknik Destek Programı kapsamında kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanması için uzman/danışman desteği veriyor. 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında dört öncelik belirlendi. Bu öncelikler yenilik ve verimlilik; girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi; kırsal kalkınma ve turizm tanıtım; yerel kalkınma fırsatları. BEBKA, TR41 Bölgesi'ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştıkları çalışmalara; Ajansın sonuç odaklı programlarının amaç ve öncelikleri doğrultusunda kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlıyor.

Teknik Destek Programı başvuruları Mart-Nisan aylarını kapsayan ilk dönemin akabinde ikişer aylık dönemleri kapsayacak şekilde alınmakta olup, Eylül-Ekim ayı ile son bulacak. Bu kapsamda Teknik Destek programı Temmuz-Ağustos ayları için başvurular devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz Yaşam
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti 3. Sayfa
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi 3. Sayfa
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti 3. Sayfa
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor Ekonomi
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis 3. Sayfa
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Metroda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen kişiyi diğer yolcular linç etmek istedi
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolara geriledi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
Altın neden yükseliyor? Ekonomistler merak edilen soruya yanıt verdi
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
İmamoğlu, Adalar'daki fayton sorunu için kendisini arayan Erdoğan'a teşekkür etti
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Otomobilin çaptığı anne öldü, kızı ise ağır yaralandı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların ücreti 12 lira olacak
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Hatayspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura kararlarını onayladı
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Rumlara arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Ceren'in ailesinden Pınar'ın ailesine taziye telefonu! Acılı baba, kanunlarda değişiklik istiyor
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Trabzonspor'da teknik direktörlük için Bayram Bektaş da gündeme geldi
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Oğluna tanıklık yaptığı adliyede eski gelini ve ailesi tarafından dövülerek öldürüldü
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor! Listede Alanyaspor'un 4 yıldızı ve Gökhan Töre var
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ozan Güven Merve Boluğur Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Muğla Fransa Antalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Teknopark ve Uludağ TTO, BEBKA Teknik Destek Programına damga vurdu - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 16:18:01. #1.14#
title