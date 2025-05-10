Zorunlu hale geliyor! Taksilerde yeni dönem

Gelir İdaresi Başkanlığı, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükellefleri yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Hazırlanan taslağa göre, taksimetreyle uyumlu şekilde çalışabilecek yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanımı zorunlu hale getirilecek.

ZORUNLU OLACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), konuya ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı'nı hazırladı.

Buna göre, taksiyle yolcu taşımacılığı yapan mükelleflerin, yıl sonuna kadar birbiriyle bağlantılı çalışan taksimetre ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması zorunlu olacak. Yeni nesil ödeme cihazları, tüm taksilere takılacak ve taksimetreye bağlı çalışacak.

KARTLA ÖDEME İMKANI ARTIRILACAK

Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanımının yaygınlaştırılmasıyla belge düzenine uyumun artırılması, kayıtlı ekonominin desteklenmesi ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

CİHAZ TAKSİMETREYE BAĞLANTILI OLACAK

Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti getirilecek.

BAKANLIK ONAYLI CİHAZLAR KULLANULACAK

Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin 31 Aralık'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış birbiriyle bağlantılı çalışan ve yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanması gerekecek.

Bu zorunluluk kapsamında yeni mükellef tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen ve taksimetrelerle bağlantılı çalışan cihaz kullanılması da zorunlu olacak.

Bu süre içinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan önce onay verilen ve taksimetrelerle bağlantılı çalışan cihaz kullanılması gerekecek.

1 TEMMUZ 2026'DA BAŞLIYOR

Tebliğin yürürlüğü ile Bakanlık tarafından tebliğ kapsamında verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren taksimetreyle bağlantılı cihaz kullanmaya başlayacak. Cihazlar ve bunlarla bağlantılı olarak çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK tarafından yapılacak.

ELLE TUTAR GİRİŞİ YAPILAMAYACAK

Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda yeni nesil ödeme kaydedici cihazda da işlem başlayacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasının ardından cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak. Taksimetre, ödeme kaydedici cihazdan bağımsız tek başına çalışamayacak. Ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından yeni nesil ödeme kaydedici cihazdan belge düzenlenmesi sonrası taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecek. Ayrıca cihaz da taksimetreden bağımsız olarak tek başına çalışamayacak. Tutar bilgisi yeni nesil ödeme kaydedici cihaza taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.