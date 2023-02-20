Zirve değişmedi: En çok satan oyunlar!
Teknoloji Haberleri
Steam, en çok satan oyunlar listesini paylaştı. Burada dikkatleri çeken yapımlar bir haftadır indirimde olanlar oldu.
Dünyanın en popüler oyun içerik platformu olan Steam düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise indirimler nedeniyle birçok yapımın tekrar popüler hale geldiğini görüyoruz. Ayrıca yeni çıkan oyunlar da trendini sürdürmeye devam ediyor.
Steam'de en çok satan oyunlar
Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında oynaması ücretsiz olan Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. Hemen ardında uzun zamandır beklenen ve bu hafta satışa çıkan Hogwarts Legacy bulunuyor.
Listenin devamında ise büyük indirime giren oyunları görüyoruz. 1221 TL'den 92 TL'ye düşen Borderlands 3 Ultimate Edition, 219 TL'den 21.90 TL'ye düşen Sid Meier's Civilization VI ve 59 TL'den 11.80 TL'ye düşen Batman: Arkham Knight buna örnek olabilir. Ayrıca globalde en çok satan oyunları görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Hogwarts Legacy, Steam'e damga vurmaya devam ediyor!
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SIRAOyunFiyat1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Hogwarts Legacy699,00 TL3Atomic HeartÖn Sipariş699,00 TL4Call of Duty®: Modern Warfare® II-35%1.099,00 TL714,35 TL5Apex Legends™Oynaması Ücretsiz6Borderlands 3-90%309,00 TL30,90 TL7EA SPORTS™ FIFA 23699,99 TL8Borderlands 3 Ultimate Edition-89%-92%1.221,00 TL92,50 TL9PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz10Destiny 2Oynaması Ücretsiz11Mafia: Definitive Edition-65%259,00 TL90,65 TL12Age of Empires IV: Anniversary Edition-40%299,00 TL179,40 TL13Sid Meier's Civilization® VI-90%219,00 TL21,90 TL14Back 4 Blood-75%249,00 TL62,25 TL15Batman™: Arkham Knight-80%59,00 TL11,80 TL16ELDEN RING599,00 TL17EA Play39,99 TL18NBA 2K23-70%699,00 TL209,70 TL19Sid Meier's Civilization® VI Anthology-69%-85%829,97 TL121,95 TL20Lost ArkOynaması Ücretsiz21Dying Light-67%59,00 TL19,47 TL22Batman: Arkham Collection-85%102,00 TL15,30 TL23Resident Evil 4Ön Sipariş563,47 TL24NARAKA: BLADEPOINT-50%129,99 TL64,99 TL25??? Bloody Spell-75%197,00 TL49,25 TL26Rust308,00 TL27The Last of Us™ Part IÖn Sipariş599,00 TL28Football Manager 2023599,00 TL29Black Desert19,00 TL30Euro Truck Simulator 2-75%326,00 TL81,50 TL31Returnal™599,00 TL32The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition349,00 TL33Tom Clancy's Rainbow Six® Siege229,00 TL34WWE 2K22-75%429,00 TL107,25 TL35The Last of Us™ Part I Dijital Deluxe Sürüm699,00 TL36Company of Heroes 3Ön Sipariş799,00 TL37Ready or Not99,00 TL38OCTOPATH TRAVELER IIÖn Sipariş599,00 TL39Dead by Daylight149,00 TL40Baldur's Gate 3249,00 TL41Tiny Tina's Wonderlands-50%429,00 TL214,50 TL42??????????+????DLC-45%-74%1.419,10 TL375,80 TL43Marvel's Midnight Suns-40%699,00 TL419,40 TL44Danganronpa 1/2/V3-25%-70%123,00 TL36,90 TL45Dota 2Oynaması Ücretsiz46Gotham Knights-55%499,00 TL224,55 TL47STEINS;GATE SERIES BUNDLE-10%-64%199,00 TL71,64 TL48WarframeOynaması Ücretsiz49Knight OnlineOynaması Ücretsiz50Mortal Kombat 11-80%669,00 TL133,80 TL51Grand Theft Auto V-25%735,00 TL551,25 TL52Mafia II (Classic)53Mount & Blade II: Bannerlord349,99 TL54The Forest32,00 TL55Hunt: Showdown-46%122,50 TL66,35 TL56War ThunderOynaması Ücretsiz57Assetto Corsa32,00 TL58Raft31,00 TL59BrawlhallaOynaması Ücretsiz60MONSTER HUNTER RISE375,34 TL61Wallpaper Engine44,99 TL62Forza Horizon 4199,00 TL63Forza Horizon 5599,00 TL64Sea of Thieves399,00 TL65WILD HEARTS™1.199,99 TL66AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative Deluxe Edition-50%-75%674,60 TL168,65 TL67Dying Light 2 Stay Human-42%474,00 TL273,72 TL68BioShock Infinite-75%49,00 TL12,25 TL69Batman™: Arkham Origins-75%31,00 TL7,75 TL70theHunter: Call of the Wild™-60%32,00 TL12,80 TL71Monster Hunter Rise + Sunbreak469,00 TL72World of Tanks BlitzOynaması Ücretsiz73Project Zomboid32,00 TL74The Elder Scrolls® Online179,00 TL75Wo Long: Fallen DynastyÖn Sipariş899,00 TL76AI: THE SOMNIUM FILES – nirvanA Initiative-75%674,60 TL168,65 TL77Mortal Kombat 11 Ultimate-80%799,00 TL159,80 TL78War RobotsOynaması Ücretsiz79Team Fortress 2Oynaması Ücretsiz80The Sims™ 4Oynaması Ücretsiz81Sid Meier's Civilization VI : Platinum Edition-72%-91%647,00 TL58,92 TL82Stardew Valley24,00 TL83Borderlands 3: Designer's Cut75,00 TL84Yu-Gi-Oh! Master DuelOynaması Ücretsiz85Injustice™ 2-90%669,00 TL66,90 TL86Dying Light Enhanced Edition-67%59,00 TL19,47 TL87Borderlands 3: Director's Cut75,00 TL88God of War329,00 TL89HELLCARD-10%169,00 TL152,10 TL90Sekiro™: Shadows Die Twice – GOTY Edition289,00 TL91Shadow Warrior 2-90%280,00 TL28,00 TL92Dying Light Series + Brecken + Rais Bundle-37%-42%474,00 TL273,72 TL93XCOM® 2-90%219,00 TL21,90 TL947 Days to Die39,00 TL95Squad79,99 TL96Hi-Fi RUSH299,00 TL97World of WarshipsOynaması Ücretsiz98New World340,00 TL99Hard West 2-50%50,00 TL25,00 TL100Danganronpa V3: Killing Harmony-60%61,00 TL24,40 TL
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