Zirve değişmedi: En çok satan oyunlar!

Dünyanın en popüler oyun içerik platformu olan Steam düzenli olarak en çok satan, indirime giren ve zamlanan oyunları paylaşıyor. Bugün ise indirimler nedeniyle birçok yapımın tekrar popüler hale geldiğini görüyoruz. Ayrıca yeni çıkan oyunlar da trendini sürdürmeye devam ediyor.

Steam'de en çok satan oyunlar

Steam tarafından paylaşılan en çok satan oyunlar listesinin ilk sırasında oynaması ücretsiz olan Counter-Strike: Global Offensive yer alıyor. Hemen ardında uzun zamandır beklenen ve bu hafta satışa çıkan Hogwarts Legacy bulunuyor.

Listenin devamında ise büyük indirime giren oyunları görüyoruz. 1221 TL'den 92 TL'ye düşen Borderlands 3 Ultimate Edition, 219 TL'den 21.90 TL'ye düşen Sid Meier's Civilization VI ve 59 TL'den 11.80 TL'ye düşen Batman: Arkham Knight buna örnek olabilir. Ayrıca globalde en çok satan oyunları görmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Hogwarts Legacy, Steam'e damga vurmaya devam ediyor!