Zeblaze Vibe 7 Pro Akıllı Saat İncelemesi

Çinli Zeblaze markası, ülkemizde birçok farklı modelle bulunan uygun fiyatlı ve kaliteli akıllı saatler sunuyor. Zeblaze Vibe 7 Pro, firmanın amiral gemisi akıllı saat modeli olarak dikkat çekiyor. İnceleme videosu sizlerle.

ZeBlaze Vibe 7 Pro inceleme!

Satın almak için;

Hepsiburada

Trendyol

Zeblaze Vibe 7 Pro akıllı saati, paslanmaz çelikten üretilen dayanıklı bir gövdeye sahip ve ekranı 1000 nit parlaklığa kadar çıkabiliyor. Her zaman açık ekran özelliği sayesinde belirli bilgilere sürekli olarak bakabiliyorsunuz.

Akıllı saat, nabız, kandaki oksijen seviyeleri ve uyku düzeni gibi verileri takip edebiliyor ve ayrıca sesli görüşme yapmanıza olanak tanıyor. Şarjı 1.5 saatte doluyor ve kullanımınıza göre yaklaşık 14 günlük bir kullanım süresi sunuyor.

Zeblaze Vibe 7 Proözellikleri

1.43 inçlik AMOLED ekran

Realtek 876E yonga

3 ATM basınca dayanıklılık, IP69 sertifikası

Bluetooth 5.1

Sesli görüşme özelliği

30 gün bekleme süresi, 14 gün standart kullanım süresi

Fiyatı 200 dolar