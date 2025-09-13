Yeni Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kuruluyor

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 3 yeni teknoloji geliştirme bölgesinin daha kurulacağını açıkladı.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla Resmi Gazetede kuruluş kararı yayımlanan İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Alanya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Amasya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile teknoparklarımızın sayısı 113'e ulaştı. Yeni teknoparklarımız teknoloji ve yenilik dünyamıza hayırlı, uğurlu olsun. 12 bine yaklaşan teknoloji girişimi ile ülkemizin inovasyon odaklı kalkınmasına öncülük eden teknoparklarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı