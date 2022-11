Yeni Battle Royale oyunu Skyscraper'dan ilk oynanış videosu geldi!

Son aylarda oyun dünyasında yaşanan yenilikler, oyuncuları heyecanlandırmaya devam ediyor. Öyle ki PUBG ve Fortnite'a rakip olabilecek yeni Battle Royale oyunu Skyscraper yolda ve ilk oynanış videosu yayınlandı.

Skyscraper'dan ilk oynanış videosu yayınlandı!

PlayerIGN tarafından Twitter üzerinden paylaşılan Skyscraper oynanış videosu, Battle Royale severlerin ilgisini çekiyor. Zira söz konusu oyun, günümüz yapımlarına göre dünyası bakımından farklılık gösteriyor. İşte paylaşılan oyun içi video;

NEW Battle Royale, Skyscraper drops its first video gameplay footage: • Play as Hikers competing in a Los Mardres death game • Search Phase: loot Supply Boxes • Hunt Phase: kill players to extend your lifetime • Parkour, zip-lines, and grappling-hooks • "Battle Gears" pic.twitter.com/9cCfYydz3G — PlayerIGN (@PlayerIGN) November 14, 2022

Skyscraper oynanış videosuna bakacak olursak, yüksek grafikli modern bir dünya haritası oyuncuları bekliyor. Aynı zamanda mekanikleri de Apex Legends ve Fornite ile benzerlik gösteriyor.

Oyun, Los Mardres şehrinde geçiyor ve oyunculara Hikers adı veriliyor. Hayatta kalabilmek için diğer oyuncuları öldürmeniz, ayrıca gelişebilmek için de tedarik kutularını yağmalamanız gerekiyor. Bunlara ek olarak da şehirde dolaşabilmek için çelik halatlar ve kancalar da yer alıyor.

Skyscraper'ın oyuncularla buluşacağı tarih henüz bilinmiyorken, sistem gereksinimlerinin Apex Legends'e benzer olması beklentiler arasında. Önümüzdeki haftalarda yeni detaylar paylaşılacaktır. Apex Legends minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

İşletim sistemi: Windows 7 ve üstü (64-bit)

CPU: AMD FX 4350 / Intel Core i3 6300

GPU: AMD Radeon™ HD 7730, NVIDIA GeForce® GT 640

RAM: 6 GB

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Skyscraper'in yanı sıra, 9 Kasım tarihinde çıkış yapan God of War Ragnarök, satış konusunda Sony'nin yüzünü güldürmeyi başardı. Birleşik Krallık'taki satış verilerine göre, oldukça büyük bir başlangıç ??yaptı ve geliştiricisi Santa Monica Studio'yu bile şaşırttı.

Analiz firması GfK'nin açıklamasına göre Ragnarök fiziksel kopyasının çıkış günü satış sayısı, serinin diğer oyunlarının ilk haftalık satışlarını geçmeyi başardı. Ragnarök PlayStation 5 sürümünün, bu haftaki tüm PS5 oyunlarının yüzde 55'ini oluşturduğunu aktardı.

God of War serisinde toplamda 12 oyun bulunuyor. Bunlardan altısı ana hikaye; diğerleri ise taşınabilir, koleksiyon ve remake'i içeriyor. 2018'de çıkış yapan God of War ile oldukça büyük kitlelere ulaşmayı başaran seri, 14 Ocak'ta Windows'a sunulmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Pekala, sizler yeni Battle Royale oyunu Skyscraper hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!