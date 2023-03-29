Xiaomi'den sevilen Redmi modeline MIUI 14 güncellemesi!

Pazarın en geniş akıllı telefon portföyüne sahip şirketlerinden Xiaomi cephesinde güncelleme çalışmaları devam ediyor. Çinli üretici geçen yıl tanıtılan MIUI 14 arayüzünü uyumlu modelleri için yayınlarken, amiral gemisi ve orta-üst segment için çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Son dönemde giriş ve orta sınıftaki modellere odaklanan şirket son olarak Redmi Note 9S için benzer bir karar aldı. Redmi Note 9S için MIUI 14 güncellemesi kullanıma sunuldu.

Redmi Note 9S için Android 13 tabanlı MIUI 14 yayında

Xiaomiui'nin aktardığına göre geçen yıllarda kullanıcıların beğenisine sunulan Redmi Note 9S modelinin Global ROM çalıştıran sürümleri MIUI 14 almaya başladı. Yeni sürüm, V14.0.3.0.SJWMIXM yapı numaralarına sahip ve sistem güvenliğini artıran Şubat 2023 güvenlik yamasını beraberinde getiriyor. Öte yandan sürüm Android 12'yi temel alıyor.

Güncellemenin ilk olarak mi Pilot kullanıcıları için yayınlanacak sürümün herhangi bir sorun çıkmaması durumunda genel kullanıma açılacağını belirtelim.

Orta segment kralı: Redmi Note 12 Turbo tanıtıldı!

MIUI 14 bizlere neler sunuyor?

Xiaomi'nin yaptığı etkinlik ile birlikte yeni arayüzün önemli detaylarına artık hakimiz. Öncelikle artık kullanmadığınız ama yine de sistem izin vermediği için kaldırılamayan temel uygulamaların bir çoğunu silebileceksiniz. Ayrıca Xiaomi, çok oyunculu oyunlar başta olmak üzere uygulamaların çalışmasını hafifleten foton motoru (foton engine) teknolojisi sayesinde, üçüncü parti uygulamaların güç tüketimlerinin yüzde 22 oranında azaltılacağına dikkat çekiyor.

Şirketin bir diğer iddiası ise sistem performansının ciddi oranda geliştiği yönünde. Öyle ki Android 13 ve MIUI 14 ikilisiyle birlikte sistem akıcılığı yüzde 88 oranında arttırıldı. Buna rağmen güç tüketiminde ise yüzde 16'lık bir iyileştirme mevcut. Her ne kadar sistem performansı yükseltilmiş olsa da Xiaomi'nin verileri MIUI 14'ün bir önceki sürümden yüzde 23 oranla daha az alan kapladığını gösteriyor.

Bu sonuç MIUI arayüzünün yeniden ele alınması ve baştan geliştirilmesi ile oluyor. Yeni MIUI 14 artık eski sürümlere göre daha hızlı olmasının yanında daha kararlı ve daha az alan kaplıyor. Yalnız Snapdragon 8 Gen 1, 8 Gen 1+ ve yeni Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili modellerin bu yeniliklere odaklı optumize edildiğini hatırlatmakta fayda var.

MIUI 14 ile birlikte yeni "süper simgeler" adı verilen bir özellik daha sunuluyor. Ana ekrana farklı semboller ekleyebilmenize olana sağlayan bu özellik ile birlikte, daha canlı bir tema oluşturmak mümküne hale geliyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!