Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi olan Xiaomi 14, 26 Ekim'de tanıtıldı ve 1.45 milyon adet satış gerçekleştirdi. Seri, büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Akıllı telefon dünyasının en büyük isimleri arasında yer alan Xiaomi, 26 Ekim'de yeni amiral gemisi serisini tanıttı. Xiaomi 14 ve 14 Pro modellerinden oluşan seri, şirketin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Piyasaya sürüldüğü ilk günden beri büyük ilgi gören serinin satış sayısı paylaşıldı.

Xiaomi 14 serisi, 1.45 milyon satış gerçekleştirdi

3 haftaya yaklaşan Xiaomi serisinin yükselen grafiği sürüyor. Daha önce aktarılan bilgilere göre Xiaomi, yeni Xiaomi 14 serisini satışa sunduktan dört saat sonra stoklar tükendi. Söz konusu modeller, ilk 5 dakikada yapılan satışla geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen seleflerinden 6 kat daha fazla gelir sağlamıştı.

Satışlarla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Wall Street Insights'a göre Xiaomi, satışların ilk günü olan 31 Ekim ile 10 Kasım arasında 1.45 milyon adet Xiaomi 14 modelleri sattı. Bu sayı, Xiaomi amiram gemisi modelleri için yeni bir rekor anlamına geliyor.

iPhone 15 Pro Max vs Xiaomi 14 Pro: İşte şaşırtan batarya performansı testi!

Xiaomi 14 ve Xiaomi 14 Pro teknik özellikleri

ÖzellikXiaomi 14Xiaomi 14 Pro Ekran: 6.36 inç – LTPO AMOLED 1200 x 2670 piksel çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklık6.73 inç – LTPO AMOLED 2K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı 3000 nit tepe parlaklıkİşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3Arka Kameralar: 50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 Megapiksel50 Megapiksel + 50 Megapiksel + 50 MegapikselÖn Kamera: 32 Megapiksel32 MegapikselRAM: 8 GB / 12 GB / 16 GB12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 4610 mAh4880 mAhŞarj Hızı: 90 W kablolu 50 W kablosuz 10 W ters kablosuz120 W kablolu 50 W kablosuz 10 W ters kablosuzBağlantı: 5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFC5G, Wi-Fi 6e/7, Bluetooth 5.4, NFCBaşlangıç Fiyatı: 546 dolar685 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı telefonların özelliklerini ve fiyatlarını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.