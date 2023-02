Xbox Game Pass aboneleri üzgün! 6 oyun kaldırılıyor

Xbox Game Pass Şubat listesi belli oldu. Xbox oyuncuları bu ay bazı popüler oyunları kaybederken, aynı zamanda dikkat çeken yeni yapımlar kazanacak. Örneğin, 15 Şubat'ta Castlevania tarzı Infernax ve bol aksiyonuyla bilinen Skul: The Hero Slayer gibi birçok oyun kütüphaneden kaldırılacak.

Xbox Game Pass Şubat oyunları

Xbox Game Pass abonelerini oldukça hareketli bir ay bekliyor. Şirket geçtiğimiz günlerde Şubat ayının başları arasında eklenecek yeni oyunları açıkladı. Öyle ki oyunların toplam değeri 2.160 TL'yi buluyor. Bunlar arasında Hi-Fi Rush, GoldenEye 007 ve Darkest Dungeon gibi yapımlar var.

Game Pass'a Şubat'ta veda edecek oyunlar da dikkat çekiyor. Infernax ve Skul: The Hero Slayer'e ek olarak, kütüphaneden ayrılacak bir diğer yapım ise Remedy'nin geliştirdiği CrossfireX harekatının ilk yarısı olan Operation Catalyst. Ancak Game Pass kullanıcıları, bu oyunları indirimli fiyattan satın alabilir ve oynamaya devam edebilir.

Xbox kullanıcıları yeni ay içerisinde dokuz oyun birden alacak. Ancak aynı zamanda altı yapımın da kütüphaneden kaldırıldığını görecek. İşte Şubat ayında kaldırılacak ve eklenecek oyunların listesi.

Xbox Game Pass Şubat'ta eklenecek oyunlar:

25 Ocak – Hi-Fi Rush (Bulut, PC ve Xbox Series X/S)

27 Ocak – GoldenEye 007 (Bulut ve konsol)

30 Ocak – Roboquest (konsol)

30 Ocak – Age of Empires II: Definitive Edition (Bulut ve konsol)

31 Ocak – Inkulinati (Bulut, konsol ve PC)

31 Ocak – JoJo's Bizarre Adventure All-Star Battle R (Bulut, konsol ve PC)

2 Şubat – Darkest Dungeon (Bulut, konsol ve PC)

2 Şubat – Grid Legends (EA Play ile Bulut)

7 Şubat – Hot Wheels Unleashed – Yılın Oyunu Sürümü (Bulut, konsol ve PC)

Xbox Game Pass Şubat'ta kaldırılacak oyunlar:

Besiege (Konsol ve PC)

CrossfireX: Operation Catalyst (Konsol ve Bulut)

Infernax (Konsol, PC ve Bulut)

The Last Kids on Earth and the Staff of Doom (Konsol, PC ve Bulut)

Recompile (Konsol, PC ve Bulut)

Skul: The Hero Slayer (Konsol, PC ve Bulut)

Sony ile girdiği konsol rekabetinde Game Pass gibi sistemlerle öne geçmeyi planlayan Microsoft, birçok AAA (büyük çaplı) oyunlarını bu sisteme eklemeyi ihmal etmiyor.

