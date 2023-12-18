Üye Girişi
Haberler

Windows 11'de Dosya Gezgini Hatası Çözüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Microsoft, Windows 11 için yayımlanan güncellemeyle Dosya Gezgini aniden açılma hatasını çözdü. Bu hata, kullanıcıları sinirlendiriyordu.

Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 11'i geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürdü. Bu sürüm, bir dizi yenilikle birlikte adından sıkça söz ettirdi. Fakat kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen bazı hatalar da içeriyordu. Microsoft, bu hataları çözmek için çalışmalar yürütüyor.

Şimdiye kadar birçok can sıkan sorun çözüme kavuşturulmuş olsa da, aylardır fark edilmeyen bir hata da bulunmaktaydı. Kullanıcıları ara ara sinir krizine sokan bu hata, son güncellemeyle birlikte nihayet ortadan kalktı. İşte ayrıntılar…

Windows 11 "Dosya Gezgini aniden açılıyor" hatası çözüldü

Söz konusu bu Windows 11 hatasına göre Dosya Gezgini uygulaması aniden ve beklenmedik bir şekilde açılıyordu. Örnek vermek gerekirse sunum yaparken veya oyun oynarken ortaya çıkabiliyordu. Tabii bu durumda sistem odağı da değiştiği için kullanıcıları bir hayli sinirlendiriyordu. Neyse ki bu sorun artık çözüldü.

Microsoft, Windows 11 için yayımlanan KB5033375 sürüm numaralı güncellemeyle bir yıldan uzun bir süredir var olan Dosya Gezgini hatasını düzeltti. Bu sorun, Ekim 2022'den bu yana yüzlerce kullanıcı tarafından dile getirildi.

Windows 11'den beklenen güncelleme! Bu özellikle pil ömrü Apple'a yaklaşacak

Bunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre ise Microsoft, 38 yaşındaki Notepad (Not Defteri) için önemli bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte uygulamaya karakter sayısı sayma özelliği ve otomatik kaydetme sistemi eklendi. Bu özellikler Microsoft Word gibi rakip uygulamalarda zaten bulunuyordu. Tabii bu güncellemenin Insider kullanıcıları için yayınlandığını belirtelim. Önümüzdeki yılın başlarında herkes için sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bu hatayla karşılaşmış mıydınız? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Microsoft TRT Tabii Söz Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title