WhatsApp ve Instagram her an satılabilir

Meta'nın Instagram ve WhatsApp'ı satın alarak tekel oluşturduğu iddiasıyla açılan antitröst davası bugün Washington'da başlıyor. Federal Ticaret Komisyonu (FTC), Facebook'un sahibi olan Meta'nın, rekabeti ortadan kaldırmak amacıyla 2012'de Instagram'ı, 2014'te ise WhatsApp'ı satın alarak kendisine fiilen tekel sağladığını iddia ediyor.

Zuckerberg ve şirketin eski operasyon müdürü Sheryl Sandberg'in birkaç hafta sürebilecek duruşmada ifade vermeleri bekleniyor.

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FTC'nin davayı kazanması durumunda, Meta CEO'su Mark Zuckerberg hem Instagram'ı hem de WhatsApp'ı satmaya zorlanabilir. Federal Ticaret Komisyonu, Meta'nın 2012'de Instagram'ı 1 milyar dolara ve 2014'te WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldığında şirketin sosyal medya üzerindeki tekelini sürdürmek için yasa dışı davrandığı iddiasıyla 2020'de dava açmıştı. FTC, Meta'nın bu uygulamalar için fazla ödeme yaptığını öne sürmüştü. Meta, nisan ayında federal yargıçtan FTC'nin davasını duruşma yapılmadan reddetmesini talep etmişti. Ardından nisan ayı başlarında Zuckerberg'in ABD Başkanı Donald Trump ile antitröst davasına ilişkin olası uzlaşmanın şartlarını görüştüğü belirtilmişti.