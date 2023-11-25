Volkswagen, Çin'de elektrikli araç platformunu tanıtacak

HEFEİ, 25 Kasım (Xinhua) -- Volkswagen'in Almanya dışındaki en büyük geliştirme merkezi olan Volkswagen Çin Teknoloji Şirketi (VCTC), giriş seviyesi segmenti için elektrikli platformunu 36 ay içinde tanıtacak.

Volkswagen Grubu'ndan Cuma günü yapılan açıklamaya göre grubun modüler elektrikli sürüş matrisinden (MEB) türetilen yeni platform, özel olarak Çinli müşterilerin isteklerine uygun hale getirilen elektrikli araçların temelini oluşturacak.

Volkswagen Grubu Çin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ralf Brandstaetter, "Çin'e özgü giriş seviyesi segmentine yönelik platformun geliştirilmesiyle 'Çin'de Çin için' stratejimizdeki önemli bir geliştirme görevine odaklanmış oluyoruz. Platformu sadece 36 ayda piyasa olgunluğuna getireceğiz. Bu, geliştirme süresini üçte bir oranında azalttığımız ve Çin'deki dinamik elektrikli araç piyasasındaki yeni müşteri gruplarına hızlı bir şekilde hitap edebileceğimiz anlamına geliyor" dedi.

1 milyar euro (yaklaşık 1,09 milyar ABD doları) civarında bir yatırımla VCTC'nin 2024'ün başlarında faaliyete geçmesi ve 2024'ün sonuna kadar 3.000'den fazla çalışanı istihdam etmesi bekleniyor.

Yeni şirket, piyasanın yenilikçi gücünden daha fazla yararlanabilmek için erken ürün geliştirme aşamasında yerel tedarikçilerin en yeni teknolojilerini entegre etmeyi hedefliyor. Bu amaçla Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de 450.000 metrekarelik bir tedarikçi parkı inşa ediliyor.

Volkswagen Grubu'na göre yaklaşık 1.100 yerel tedarikçi hem donanım hem de yazılım sağlayarak gelişmiş teknoloji ve uygulama konseptlerinin yeni ürünlere erken bir aşamada entegre edilebilmesine imkan sağlıyor.

Volkswagen Grubu Çin Teknolojiden Sorumlu Başkanı Marcus Hafkemeyer, "Geliştirme ve satın alma ekiplerimiz arasında yakın bağlantı sağlayarak ve yerel tedarikçi ve ortakları erken bir aşamada ürün geliştirmeye dahil ederek üretkenliği artırıyoruz. Aynı zamanda geliştirme, test ve üretim süreçlerini güvenli şekilde hızlandırmak için yenilikçi teknolojileri kullanıyoruz" dedi.