Vergisiz alınabilecek akıllı telefon ve bilgisayarlar!
Öğrencilere vergisiz akıllı telefon bilgisayar kampanyası ile alınabilecek en iyi modeller neler? İşte detaylar.
Geçtiğimiz saatlerde tamamlanan Kabine Toplantısı sonrasında öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasının detayları belli oldu. Peki hangi cihazlar bu kampanyadan yararlanacak? İşte alabileceğiniz en iyi cihazlar.
Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisiz bilgisayar kampanyasının detaylarını paylaştı. Satış fiyatı 9500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL'ye kadar destek verilecek. Telefonlar için piyasa fiyatının yüzde 44, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16'sına kadar destek sağlanacağı belirtildi.
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Cumhurbaşkanı bu konuda yerlilik şartı aranıp aranmayacağını söylemedi. Bu da 9500 TL'ye kadar olan her türlü bilgisayar ve akıllı telefondan vergi alınmayacağına işaret ediyor.
9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı akıllı telefonlar şu şekilde:
Realme:
Realme 10
Realme 6 Pro
Realme XT
Realme 9 Pro
Realme C55
General Mobile:
Gm 24 Pro
Gm 21 Pro
Gm 22 Pro
Casper:
Via X30 Plus
Via X30
Huawei:
Nova 9 SE
Nova Y90
Nova 8i
P30 Lite 64 GB
Xiaomi:
Redmi Note 12S
Redmi Note 11S
Redmi Note 10S
Redmi Note 10 5G
Redmi Note 11S
Redmi Note 12
Redmi Note 10S
Redmi Note 11
Redmi 10 2022
Redmi Note 11
Redmi Note 10S
Vivo:
Vivo Y36
Vivo Y35
Honor:
X9a 5G
Oppo:
Oppo A91
POCO:
M3 Pro 5G
M5
M3 128 GB
Oneplus:
Oneplus Nord N10 5G 128 GB
Infinix:
Infinix Note 12
Infinix Note 30
Samsung:
Galaxy A31
Galaxy A32
Galaxy M33 5G
Galaxy M20 32 GB
Galaxy M22
Galaxy A22
Galaxy M14 5G
Galaxy M14 5G
Galaxy A24
Galaxy A12
Galaxy M23 5G
9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı bilgisayar modelleri şu şekilde:
Lenovo :
Lenovo V15 82KB0005TX6
Lenovo V14
Lenovo Ideapad 15ITL6
Lenovo Ideapad 3
Lenovo Ideapad 1 82V7005MTX03
Lenovo Ideapad 3 14ITL6
Asus:
Asus Laptop X515JA-BR1968WA1
Asus X515EA1-BQ945WA1
Asus X515MA-BR423W
Asus X515EA-BQ868A2
Asus X515EA4-BQ945WA4
HP:
HP 250 G7
Hp 14-EM0009NT
HP 15-FC0003NT
Dell:
Dell Vostro 3400
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