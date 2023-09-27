Vergisiz alınabilecek akıllı telefon ve bilgisayarlar!

Öğrencilere vergisiz akıllı telefon bilgisayar kampanyası ile alınabilecek en iyi modeller neler? İşte detaylar.

Geçtiğimiz saatlerde tamamlanan Kabine Toplantısı sonrasında öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyasının detayları belli oldu. Peki hangi cihazlar bu kampanyadan yararlanacak? İşte alabileceğiniz en iyi cihazlar.

Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar kampanyası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vergisiz bilgisayar kampanyasının detaylarını paylaştı. Satış fiyatı 9500 TL'yi geçmeyen telefon ve bilgisayarlar için 5500 TL'ye kadar destek verilecek. Telefonlar için piyasa fiyatının yüzde 44, bilgisayarlar için ise piyasa fiyatının yüzde 16'sına kadar destek sağlanacağı belirtildi.

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Cumhurbaşkanı bu konuda yerlilik şartı aranıp aranmayacağını söylemedi. Bu da 9500 TL'ye kadar olan her türlü bilgisayar ve akıllı telefondan vergi alınmayacağına işaret ediyor.

9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı akıllı telefonlar şu şekilde:

Realme:

Realme 10

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

General Mobile:

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

Casper:

Via X30 Plus

Via X30

Huawei:

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

Xiaomi:

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

Vivo:

Vivo Y36

Vivo Y35

Honor:

X9a 5G

Oppo:

Oppo A91

POCO:

M3 Pro 5G

M5

M3 128 GB

Oneplus:

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

Infinix:

Infinix Note 12

Infinix Note 30

Samsung:

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

9500 TL fiyat etiketine kadar sunulan bazı bilgisayar modelleri şu şekilde:

Lenovo :

Lenovo V15 82KB0005TX6

Lenovo V14

Lenovo Ideapad 15ITL6

Lenovo Ideapad 3

Lenovo Ideapad 1 82V7005MTX03

Lenovo Ideapad 3 14ITL6

Asus:

Asus Laptop X515JA-BR1968WA1

Asus X515EA1-BQ945WA1

Asus X515MA-BR423W

Asus X515EA-BQ868A2

Asus X515EA4-BQ945WA4

HP:

HP 250 G7

Hp 14-EM0009NT

HP 15-FC0003NT

Dell:

Dell Vostro 3400

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