Valve'ın el konsolu Steam Deck'in bileği bükülmüyor!
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SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Steam Deck yine listeye damga vurdu. İşte ayrıntılar!
Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck'in damga vurduğu liste yenilendi. Ancak görünüşe göre söz konusu konsol uzun bir süre daha listeleri alt üst etmeye devam edecek. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!
Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu
Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2'nin 28 Ekim'de çıkış yapmasıyla ikinci sıraya gerileyen ve kısa sürede yeniden zirveyi ele geçiren el konsolu bu hafta da en üst sırada karşımıza çıktı.
Listenin ikinci sırasında Warhammer 40,000: Darktide yer alırken, geçtiğimiz haftalarda Steam Deck'i ikinci sıraya iten Call of Duty: Modern Warfare 2 ise üçüncü sıraya kadar geriledi. Listenin dördüncüsüyse The Callisto Protocol – Day One Edition oldu. The Callisto Protocol'un standart sürümü de beşinci oldu.
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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;
Steam Deck
Warhammer 40,000: Darktide
Call of Duty: Modern Warfare 2
The Callisto Protocol – Day One Edition
The Callisto Protocol
Red Dead Redemption 2
Cyberpunk 2077
Need for Speed Unbound Palace Edition
Valve Index VR Kit
Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition
Modern Warfare II'nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde;
Minimum
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470
VRAM: 3 GB
RAM: 16 GB RAM
Depolama Alanı: 25 GB
Ses Kartı: DirectX uyumlu
Önerilen
İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580
VRAM: 3 GB
RAM: 16 GB RAM
Depolama Alanı: 125 GB
Ses Kartı: DirectX uyumlu
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