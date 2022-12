Valve'ın el konsolu Steam Deck'in bileği bükülmüyor!

Steam haftalık en çok satanlar listesi güncellenmeye devam ediyor. Uzun bir süredir Valve'ın el konsolu Steam Deck'in damga vurduğu liste yenilendi. Ancak görünüşe göre söz konusu konsol uzun bir süre daha listeleri alt üst etmeye devam edecek. İşte Steam haftanın en çok satanlar listesi!

Steam haftanın en çok satanlar listesi belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini güncelledi. Buna göre uzunca bir süredir zirvede yer aldıktan sonra Call of Duty: Modern Warfare 2'nin 28 Ekim'de çıkış yapmasıyla ikinci sıraya gerileyen ve kısa sürede yeniden zirveyi ele geçiren el konsolu bu hafta da en üst sırada karşımıza çıktı.

Listenin ikinci sırasında Warhammer 40,000: Darktide yer alırken, geçtiğimiz haftalarda Steam Deck'i ikinci sıraya iten Call of Duty: Modern Warfare 2 ise üçüncü sıraya kadar geriledi. Listenin dördüncüsüyse The Callisto Protocol – Day One Edition oldu. The Callisto Protocol'un standart sürümü de beşinci oldu.

Valve yüzlerce Steam Deck dağıtacak! Ama Türkiye listede yok

Steam geçtiğimiz haftanın en çok satanları listesi şöyle;

Steam Deck

Warhammer 40,000: Darktide

Call of Duty: Modern Warfare 2

The Callisto Protocol – Day One Edition

The Callisto Protocol

Red Dead Redemption 2

Cyberpunk 2077

Need for Speed Unbound Palace Edition

Valve Index VR Kit

Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition

Modern Warfare II'nin sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

Minimum

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5 3570 / AMD Ryzen 5 1600X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon RX 470

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 25 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Önerilen

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-4770K veya AMD Ryzen 7 1800X

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 veya AMD Radeon RX 580

VRAM: 3 GB

RAM: 16 GB RAM

Depolama Alanı: 125 GB

Ses Kartı: DirectX uyumlu

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!