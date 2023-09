Valve, Dota 2'de 90.000 Smurf Hesabı Banladı!

Her ne kadar artık günümüzde League of Legends daha popüler olsa da hepimiz onun atasının Dota olduğunu biliyoruz. Dota 2 hala Steam'in en çok oynanan oyunlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. Ücretsiz olması her ne kadar güzel olsa da yanında birtakım sıkıntılar getiriyor, smurf hesaplar da bunlardan biri.

Valve, smurf hesapların önüne geçmek için Dota 2'de 90.000 hesabı banladı!

Dota 2'nin resmi sitesinde paylaşılan bir bildirgeyle birlikte Valve, oyunda kendi yüksek lig aralığında yer alan hesabının yanı sıra yeni bir hesap açıp, mevcut becerisiyle düşük beceri düzeyindeki ligleri ezen oyuncuları cezalandırdıklarını duyurdu.

Bir önceki paragrafta bahsettiğimiz olaya 'Smurf hesap kasmak' deniyor. Bu durum tecrübeli oyuncuların egolarını tatmin etse de yeni ve oyuna alışmaya çalışan oyuncuları oyundan bir hayli soğutuyor.

Valve, bunun önüne geçmek için tespit ettikleri 90.000 smurf hesabı kalıcı olarak banladıklarını duyurdu. Üstelik bununla da kalmayacak. Eğer bir kullanıcı bu olaydan sonra hala smurf kasmaya devam ederse, sıkıntı daha da büyük.

Smurf kasmaya devam eden oyuncuların sadece smurf hesapları banlanmakla kalmayacak, ana hesapları tespit edilip onlar da banlanacak. Anlaşılan Valve bu duruma bayağı bir sinirlenmiş. E hakları da.

Smurf hesaplar yukarıda bahsettiğimiz olayın yanı sıra hileleri arttırıyor, oyunlardaki eşleştirmeleri bozuyor ve laubaliliği teşvik ediyor. Bu da bir oyunun kalitesini aşırı düşürüyor.

Aslına bakarsanız League of Legends ve Valorant'ın da en büyük sorunlarından biri bu. Dolayısıyla umarız Riot Games burada Valve'dan feyz alır. Siz bu kararla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.