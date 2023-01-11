Valorant, Windows 7'ye veda ediyor!

Riot Games tarafından geliştirilen taktiksel FPS oyunu Valorant kısa süre içerisinde birçok kullanıcıya ulaşıp oldukça başarılı oldu. Oynanışın keyifli olmasının yanı sıra düşük sistem gereksinimleri sayesinde birçok kullanıcı tarafından tercih edilen Valorant'ta ise bir devir sona eriyor.

Valorant artık Windows 7 bilgisayarlarda oynanamayacak

Valorant Episode 6 yamasının yayına girmesiyle birlikte Riot Games, oyunun artık Windows 7 ile uyumlu olmayacağını duyurdu. Yama notlarında bu değişiklikten bahsedilmese de geliştiriciler, hile ile mücadele etmek için Windows 10'dan eski sistemlerle oyunun uyumluluğunu kaldırmış durumda.

Valorant topluluğundan bir kişi, bu durumu Twitter'da gün ışığına çıkardı. Yeni yama ile birlikte Windows 7'de oynanamaz hale gelen Valorant'ın yama notlarında bu bilginin paylaşılmamış olması ise tartışma yarattı. Riot Games'in oyunda hile yapanların önceden uyarı almaması için bu duruma yama notlarında yer vermediği düşünülüyor.

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Şirket, Kasım 2022'de hile önleme yazılımı Riot Vanguard ile uyumlu olmayan sistemleri devre dışında bırakmıştı. Ancak görünen o ki, hile önleme sisteminin tam olarak verimli çalışması için Windows 7'nin tamamen oyundan çıkarılması gerekiyor.

Riot Vanguard sistemi geçtiğimiz dönemde oyunda hile yapanlara karşı büyük yararlılık gösterdi. Özellike rekabetçi modda oyun deneyiminin daha üst düzey yaşanmasını sağlayan sistem, hile yapan oyuncuları devre dışı bırakıyor. Böylelikle Valorant oyunu içerisinde çok daha sağlıklı bir ortam yaşanması sağlanıyor.

Valorant'ta 6.0 yaması ile ayrıca birçok yenilik de oyuna katıldı. Lotus ve yeni kostüm paketlerine kavuşan oyunda aynı zamanda yeni bir Battle Pass ve sıfırlanmış rank sistemi yerini aldı. Oyuna yeni sezonda da devam etmek isteyen kişiler ise sistemlerini güncellemek zorunda kalacak. Peki siz Valorant hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.