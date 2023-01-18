Ubisoft'ta sular durulmuyor! Çalışanlar grev başlattı

Son zamanlarda art arda iptal haberleri aldığımız Ubisoft, kötü gidişatını devam ettiriyor. Şirket, toplamda üç adet duyurulmamış oyununu iptal edip henüz çıkışını gerçekleştirmeyen Skull and Bones'u da altıncı kez erteledi. Mali yönden kötü günler geçiren şirket, çalışanlarını da memnun edemiyor. Öyle ki, Ubisoft çalışanları grev yapmaya hazırlanıyor.

Ubisoft çalışanları greve hazırlanıyor!

Son günlerde mali açıdan hayal kırıklığı yaratan Ubisoft, bir darbe de çalışanlarından yedi. Şirketin CEO'su Yves Guillemot'un şirketin son çeyreğindeki kötü mali gidişatın sorumlusu olarak çalışanları göstermesinin ardından Ubisoft Paris çalışanları grev çağrısında bulundu. "Top sizde" gibi bir açıklama yapan Guillemot, çalışanlarını kızdırmış gibi görünüyor.

CEO Guillemot, geçen hafta personellere gönderdiği mailde şu ifadeleri kullandı:

Ubisoft'tan üç oyun için iptal kararı!

"Bugün, başarıya giden yola geri dönmemizi sağlamak için tüm enerjinize ve bağlılığınıza her zamankinden daha fazla ihtiyacım var. Ayrıca, mümkün olduğunca verimli ve yalın olmamızı sağlamak için her birinizden harcamalarınız ve girişimleriniz konusunda özellikle dikkatli olmanızı istiyorum. Bu programı zamanında ve beklenen kalite seviyesinde teslim etmek ve herkese neler başarabileceğimizi göstermek için top sizde."

Bu e-postaya yanıt olarak işçi sendikası olan Solidaires Informatique'in Ubisoft Paris şubesi açıklamasında, Guillemot'un suçu bir kez daha çalışanlara atmaya çalıştığını belirtiyor. Ayrıca çalışanlar, CEO'nun bahsettiği "mümkün olduğunca verimli ve yalın olma, her şeyimizi verme" çağrılarının fazla mesaiye, tükenmişliğe ve yönetim baskısına neden olacağını söylüyor.

Ubisoft Paris çalışanları, 27 Ocak tarihinde "Top bizde ama para cebinde" yazarak grev eylemi çağrısında bulundu. Ayrıca sendika, "Bay Guillemot ve ekibi yalnızca güç ilişkisinden anladığı için, Ubisoft Paris çalışanlarını 27 Ocak Cuma günü öğleden sonra saat 14: 00 ile 18: 00 arasında greve gitmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sendika ayrıca, Guillemot'u çalışanlarından çok şey istemekle ve herhangi bir karşılık vermemekle suçluyor. Bu sebepten ötürü çalışanlar Ubisoft'tan dört adet talepte bulundu. Bunlar:

Enflasyonu telafi etmek amacıyla yıllık artışlardan bağımsız olarak tüm maaşlara anında %10 zam

Haftada 4 gün çalışma uygulamasına odaklanılarak daha iyi çalışma koşulları

Yerel ve küresel işgücü evrimin konusunda şeffaflık

Gizli işten çıkarmalara karşı güçlü bir taahhüt ve çalışanları istifaya iten kötü niyetli yönetim politikalarının kınanması

Ubisoft'un bu çağrılara tepkisi ne olacak henüz belli değil. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi taraf haklı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.