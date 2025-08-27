Twitch'e Rusya'dan 61 Milyon Ruble Ceza

Rusya, sosyal medya platformu Twitch'e yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle 61 milyon ruble (yaklaşık 760 bin dolar) para cezası verdi. Mahkeme, Twitch'in yasalara uymadığını belirtti.

Rusya'da, sosyal medya platformu Twitch'e yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle 61 milyon ruble (yaklaşık 760 bin dolar) ceza verildi.

Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.

Rusya'da yerel bir temsilcilik açmadığı gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirketin 61 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.

Ülkede daha önce de Twitch'e çeşitli yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle para cezaları verilmişti.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Teknoloji
