Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Sanayi İş Birliğini Güçlendiriyor

Bakan Kacır: BAE ile yeni köprüler kuruyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Dost ve müttefik ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Dünyanın en hızlı gelişen girişim ekosistemleri arasında yer alan iki ülke olarak, güç birliğimizi sağlamlaştıracak yeni köprüler kuruyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ATO Congresium'da Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) ile BAE savunma ve havacılık şirketleri grubu EDGE tarafından düzenlenen, SAHA İstanbul- EDGE Savunma Sanayi Buluşması'na katıldı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve EDGE Yönetim Kurulu Başkanı Faisal Al Bannai de etkinlikte yer aldı. Etkinlik kapsamında SAHA İstanbul ve EDGE arasında stratejik iş birliği anlaşmaları imzalandı. 200'ün üzerinde iş birliği anlaşmasının ekonomik hacminin ise 30 milyar dolar olduğu kaydedildi.

'TÜRKİYE'NİN ÜRÜNLERİ, SAVAŞ PARADİGMASINI DEĞİŞTİREN UNSUR'

Bakan Kacır, Türkiye'nin savunma sanayisinde yıllık ihracatının 240 milyon dolardan, 4,5 milyar dolara yükseltildiğini belirterek, şöyle konuştu: "Sektörün ihracatında özgün platformların payının giderek yükseliyor olması ve Türk ürünlerinin küresel pazarlarda elde ettiği marka gücü, hızla 10 milyar dolarlık ihracat hedefine erişeceğimize işaret ediyor. Büyük bölümü birkaç firmamız tarafından gerçekleştiriliyor olsa da bu ihracatı mümkün kılan faktörün savunma sanayi değer zincirinde rol oynayan 3 bine yakın firmamız ve 80 bin kişilik nitelikli insan kaynağımız olduğunu unutmamalıyız. Zorlu bir coğrafyanın sınamaları karşısında savunma sanayi ürünlerimizin sahada kendini kanıtlamak zorunda oluşu da bizler için aslında tetikleyici ve hızlandırıcı bir unsur olmuştur. Tüm dünyanın dile getirdiği gibi artık Türkiye'nin milli ve özgün savunma sanayi ürünleri, dünyada savaş paradigmasını ve jeopolitik dengeleri değiştirici unsurlardır. Göklerde Bayraktar TB2, Anka, Akıncı, Kızılelma, Hürkuş, Hürjet, Atak ve Gökbey'le mücadele kabiliyetimize güç katıyoruz. Denizlerde Milgem projeleriyle, TCG Anadolu ile caydırıcı adımlar atıyoruz. Elektrooptik kamerasını da yerli ürettiğimiz yüksek çözünürlüklü milli gözlem uydumuz İmece ile 'Uzayda biz de varız' diyoruz. 100'üncü yaşımızda, Cumhuriyetimizin 2'nci asrını 'Türkiye Yüzyılı' yapmak adına, tam bağımsızlık anlayışıyla yürüyüşümüze devam ediyoruz."

'İŞ BİRLİĞİNİ STRATEJİK GÖRÜYORUZ'

Uluslararası düzende tekelleşmeye her zaman karşı çıktıklarını ifade eden Bakan Kacır, "Barışın, adaletin ve refahın hüküm süreceği bir dünya düşlüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla dile getirdiği gibi daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Bir tarafın üretici, diğer tarafın daima müşteri olarak kaldığı hegamonik ilişkiler yerine, birlikte geliştirme, birlikte üretme ve kazan kazan yaklaşımıyla tesis edilen iş birliklerinin tüm taraflar için daha yararlı olacağını düşünüyoruz. Bu anlayışla, dost ve müttefik ülke BAE ile ilişkilerimizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Dünyanın en hızlı gelişen girişim ekosistemleri arasında yer alan iki ülke olarak, güç birliğimizi sağlamlaştıracak yeni köprüler kuruyoruz. Tüm bunların yanında, savunma sanayi alanında yürüttüğümüz iş birliklerimizi daha da geliştirmek, bir üst noktaya taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. SAHA İstanbul ile EDGE arasındaki iş birliğini stratejik görüyoruz" dedi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün de Türkiye'nin savunma sanayisinde dünya devleriyle yarışır konuma geldiğini ifade etti. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da savunma sanayinin kendine özgü dinamiklere sahip bir sektör olduğunu belirterek, "Teknolojik yeniliklerle sürekli evrilmektedir. Savunma sanayi ekosistemi olarak, sinerji içinde ortak hedefe kilitlenerek stratejik hedef olan, 10 milyar dolar ihracat rakamına, önümüzdeki yıllarda başarıyla ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu.