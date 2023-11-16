Türkiye'nin İlk OSB Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi Bandırma'da Kurulacak

Marmara Organize Sanayi Bölgesi ve Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) iş birliği ile Türkiye'nin ilk OSB Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi Bandırma'da kurulacak.

Türkiye'nin yenilenebilir kaynaklı enerjisini "Yeşil Hidrojen" ile artırmak üzere kurulan H2DER Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği'nin "H2DER Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı" Marmara OSB ev sahipliğinde Bandırma'da gerçekleştirildi. Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar ve H2DER Başkanı Yusuf Günay ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, H2DER üyeleri ile birlikte Marmara OSB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Akar ve Marmara OSB Bölge Müdürü Hakan Sönmez katıldı. Toplantıda, yeşil hidrojenin geleceğin en önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olacağın işaret edilirken, Marmara OSB ve H2DER iş birliği ile "Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi" kurulacağı ifade edildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan H2DER Başkanı Yusuf Günay, "Dünya, şu an enerji piyasaları açısından çok önemli bir aşamayı yaşıyor. Bunu enerjide yeşil dönüşüm olarak adlandırabiliriz. Yeşil dönüşümün ana merkezinde de yeşil hidrojen var. Paris İklim Sözleşmesi'nin olmazsa olmazlarından biri de yeşil hidrojendir. Avrupa Birliği çok ciddi bir yeşil hidrojen alımı ile ortaya çıkıyor. Biz de bu hidrojen çağı diye nitelendirdiğimiz bu çağı kaçırmayalım istiyoruz. Türkiye bu alanda önder ülkelerden biri olsun diye faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bugün bu amaçla Marmara OSB'yi ziyaret ettik. Marmara OSB'de bir alanın Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi olarak tahsis edilecek olması bizi çok sevindirdi" dedi.

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar konuşmasında, "Bizim yeşil organize sanayi bölgesi olmak üzere bir hedefimiz var. Hidrojen yenilikçi bir yeşil enerji ve biz de bütün yeniliklere açık bir organize sanayi bölgesiyiz. Bizim için doğayı korumak çok önemli bir kıstas. Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği'nin üyesi olmaktan çok mutluyuz. Bugünkü toplantımızda Yeşil Hidrojen Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurmak üzere ön bir karar aldık" ifadesinde bulundu. - BALIKESİR