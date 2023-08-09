Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması Sonuçları Açıklandı

M2S Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirilen Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500 Araştırması sonuçları, Fişekhane'de düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Bilişim 500'den yapılan açıklamaya göre, Bilişim 500 Araştırması kapsamında "Dağıtıcı", "Sistem Entegratörü ve İş Ortağı", "Uluslararası Merkezli Üretici/Üreticinin Temsilcisi", "Türkiye Merkezli Üretici", "Bilişim 500 Plus" ve "Türkiye Ekonomisine Katkı" olmak üzere 6 ayrı ana kategoride birincilere ödülleri takdim edildi.

Araştırmanın Türkiye Ekonomisine Katkı özel kategorisinde; "Yılın Finans Bankacılık Sektörü Yazılım Kategori" birincisi Intertech olurken, "Yılın Yapay Zeka" kategori birinciliğini KoçSistem aldı. "Yılın AR-GE Yatırımı" kategorisi birincisi Havelsan, "Yılın Yazılım İhracatı" kategori birincisi Enka Grup, "Yılın Hizmet İhracatı" kategori birincisi ise Teleperformance Türkiye oldu.

Açılış konuşmasını BTHABER Şirketler Grubu Başkanı Murat Göçe'nin yaptığı Bilişim 500 Ödül Töreni programında, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu, Este Bilişim CTO'su Erdinç Kapucu, Iron Mountain Türkiye Genel Müdürü Gamze Ergün, KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, Bulutistan Türkiye Genel Müdürü Gökhan Gençtürk, Nagarro+MBIS Satış Direktörü Umut Güney ve Sistem Global Satış ve Pazarlama Direktörü Serra Yılmaz da konuşma yaptı.

Zirve Turkcell'in

Şirketlerin, ciro bilgilerinden hareketle genel ve kendi kulvarında sıralandığı araştırmanın sonuçlarına göre; bilişim sektörün zirvesinde bu yıl Turkcell yer aldı. Türkiye'nin en büyük 10 bilişim firması; Turkcell, Türk Telekom, Vodafone, Indeks Bilgisayar, Arena, Teknosa, Bilkom Bilişim, Armada Bilgisayar, Penta Teknoloji ve Lenovo Türkiye olarak sıralandı.

2022 yılı araştırmasında sıralamaya giren şirketlerin gelirleri, TL bandında bir önceki yıla göre yüzde 74 artarak 372 milyar lira oldu. "Türkiye Merkezli Üretici Yazılım" kategorisinde de büyüme yüzde 84 olarak gerçekleşti.

Sıralamaya giren şirketlerin 187'si yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme gösterirken, en yüksek büyümeyi yüzde 501 ile yazılım şirketi Erka Grubu gerçekleştirdi.

2022 yılı sıralamasında yer alan şirketlerin dolar bazında ortalama yüzde 10, 165 şirketin ise bu ortalamanın da üzerinde büyüdüğü görüldü. 2022'de finans, perakende ve üretim gibi temel sektörler, en yüksek teknoloji yatırımlarını yapan sektörler olarak öne çıkmayı sürdürdü. İş süreçlerindeki verimliliği artırmaya yönelik yapay zeka ve nesnelerin interneti yatırımlarında artış görüldü.

"Yeni yüzyılımızda daha da ileri 'further'" teması ile gerçekleştirilen törende, ayrıca bilişim sektörüne 35 yıl emek veren Serhan Demirer, Cüneyt Kalpakoğlu, Tufan Alatan, Sinan Oymacı, Ken Bradley, Kenan Altınsaat ve Dr. Reha Çetin'e de ödülleri verildi.