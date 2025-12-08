Türkiye'nin Dijital Ödeme Hacmi 2025'te Rekor Kırdı: Aylık 2,21 Trilyon TL

2025 yılı, Türkiye ekonomisinde dijitalleşmenin tabana yayıldığı ve nakitsiz toplum hedefinin somutlaştığı bir yıl olarak kayıtlara geçiyor. TÜİK, Ticaret Bakanlığı ve Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre; 2025 itibarıyla Türkiye'de aylık kartlı ödeme hacmi 2,21 trilyon TL seviyesine yaklaşırken, işlem adedi 1,8 milyarı buldu. İnternetten yapılan kartlı ödemeler ise bir önceki yıla göre %50'nin üzerinde artışla 650 milyar TL hacme ulaştı.

Bu devasa ekosistemde, işletmelerin üzerindeki maliyet baskısı ve operasyonel yük de aynı oranda arttı. Özellikle KOBİ'lerin, bankalar ve ödeme kuruluşları arasındaki değişen komisyon oranları, blokaj (valör) süreleri ve teknik entegrasyon süreçleri arasında doğru tercihi yapması, işletmenin sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem kazandı.

"Veri Şeffaflığı Olmadan Yapılan Her Anlaşma, İşletmeye Zarar Yazar" Sektördeki 2025 verilerini ve işletmelerin yaşadığı zorlukları değerlendiren En İyi POS Kurucusu Erhan Erkul, dijital ödeme dünyasında şeffaflığın bir lüks değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

Erkul, şu analizleri paylaştı: "2024'te yıllık e-ticaret hacminin 3 trilyon TL'yi aşması ve 2025 projeksiyonlarının bu rakamı 5 trilyon TL'ye taşıması, pastanın büyüdüğünü gösteriyor. Ancak bu büyüme, rekabeti de keskinleştiriyor. Bugün bir KOBİ'nin kasasına giren paranın büyük bölümü sanal veya fiziki POS'lardan geçiyor. Eğer işletme sahibi, piyasadaki en uygun komisyon oranını bilmiyorsa veya nakit akışını tıkayan uzun valörlü bir anlaşma yaptıysa, rakiplerinden 1-0 geride başlıyor demektir. En İyi POS olarak bizim misyonumuz, bu bilgi asimetrisini ortadan kaldırmak."

GubPOS'tan 'En İyi POS'a: Karşılaştırma Teknolojisinde Yeni Dönem 2023 yılında geliştirilen ve sektörde önemli bir veri havuzu oluşturan "GubPOS" projesinin deneyimi üzerine inşa edilen En İyi POS, 2025 yılında markasını ve teknik mimarisini tamamen yeniledi. Platform, klasik bir listeleme sitesi olmanın ötesinde, yapay zeka destekli bir "Karar Destek Sistemi" olarak çalışıyor.

Sistemin işleyişine dair detay veren Erhan Erkul, şunları kaydetti: "Kullanıcılarımızdan karmaşık veriler istemiyoruz. Sadece 'Hangi sektördesiniz?', 'Aylık cironuz ne kadar?' ve 'Paranızı ne zaman hesabınızda görmek istiyorsunuz?' gibi temel soruları yanıtlamaları yeterli. Algoritmamız, Türkiye'deki tüm banka ve ödeme kuruluşlarının güncel kampanyalarını tarayarak, o işletme için matematiksel olarak en kârlı seçeneği saniyeler içinde sunuyor. Bu, KOBİ'ler için hem zamandan hem de nakitten tasarruf demek."

İhracat Rakamları Dijital Tahsilatın Önemini Artırıyor Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2025 Ocak-Ekim döneminde ihracatın 224,6 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatın ise 270 milyar dolara ulaşması, Türk işletmelerinin global entegrasyonunu da hızlandırdı. Erhan Erkul, En İyi POS'un vizyonunun sadece yerel ödemelerle sınırlı kalmayacağını belirtti: "Dış ticaret hacmimizin 523 milyar doları aştığı bir dönemde, ödeme sistemleri sadece yurt içini değil, sınır ötesi tahsilatları da kapsamak zorunda. Önümüzdeki dönemde platformumuzu; e-ihracat tahsilatları, linkle ödeme ve abonelik modellerini de kapsayan, işletmelerin tüm finansal teknoloji ihtiyaçlarına yanıt veren uçtan uca bir 'Fintech Bilgi Merkezi'ne dönüştüreceğiz."

Rakamlarla 2025 Dijital Ödeme Ekosistemi:

Aylık Kartlı Ödeme Hacmi: ~2,21 Trilyon TL

İnternetten Kartlı Ödeme Hacmi: ~650 Milyar TL (Toplamın 1/3'ü)

Toplam Kart Adedi: 460 Milyon+ (Kredi, Banka ve Ön Ödemeli)

Aktif Mobil Bankacılık Müşterisi: 120 Milyon+

E-Ticaret İşletme Sayısı: 600.000+

Temelleri 2023 yılında atılan ve Türkiye ödeme sistemleri pazarındaki şeffaflık ihtiyacına yanıt vermek üzere kurulan En İyi POS; bankalar ve ödeme kuruluşlarının sunduğu sanal/fiziki POS ürünlerini tek bir platformda karşılaştırılabilir hale getiren teknoloji girişimidir. İşletmelere tarafsız, güncel ve veriye dayalı analizler sunarak, finansal maliyetlerini optimize etmelerine yardımcı olur.