Türkiye Innovation Week 2023: İnovasyon Buluşması Başladı

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen Türkiye Innovation Week, inovasyona yön veren isimleri bir araya getiriyor. Ödüllü siber güvenlik uzmanı Dr. Magda Lilia Chelly etkinliğin konuğu oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen, Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week, 10. yaşını kutluyor. 23-24-25 Kasım tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşen etkinlik bu yıl da Türkiye'den ve dünyadan inovasyona yön veren isimleri bir araya getirdi.

Innovation Week 2023 devam ediyor!

Türkiye Innovation Week'in konuğu ödüllü siber güvenlik uzmanı Dr. Magda Lilia Chelly oldu. Chelly, değişen dünyada siber güvenliğe dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda düzenlenen ve bölgenin en büyük inovasyon buluşması olan Türkiye Innovation Week (TIW), İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Etkinliğin ikinci gününde Dijital Dönüşümün İzinde Çığır Açan Teknolojiler konulu bölümde Siber Güvenlik Uzmanı, Girişimci ve Yazar Dr. Magda Lilia Chelly ziyaretçilerle buluştu.

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Dönüşen dünya ile birlikte yeni sorunlar ve risklerin ortaya çıktığını hatırlatan Chelly, oluşan güvenlik sorunlarına modern, uçtan uca çözümlerle nasıl yaklaşılması gerektiğine ve güvenlik, kontrol ve ölçeklendirme gibi kriterlerin önemine değindi. Chelly yaptığı sunumda ayrıca, siber güvenlik alanındaki çalışmaları ve tecrübelerini de gençlerle paylaştı.