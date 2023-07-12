Türkiye'deki İlk HADO Deneyim Merkezi İstanbul'da Hizmete Girdi

E-spor branşlarından HADO'nun Türkiye'deki ilk deneyim merkezi İstanbul'da hizmete girdi. Sanal gerçeklik teknolojisi ile oyun dünyasının kapılarını aralayan HADO, enerji topları ile atak ve savunma yapabileceğiniz bir alan sunuyor. Merkez, her yaştan insanın HADO'yu deneyimlemesini sağlayacak.

E- spor branşlarından HADO'nun Türkiye'deki ilk deneyim merkezi İstanbul'da hizmete girdi.

Sanal gerçeklik (VR) teknolojisi ile oyun dünyasının kapılarını aralayan HADO, enerji topları ile hem karşı takıma atak hem de kalkan ile savunma yapabileceğiniz bir alan sunuyor. Grand Pera'da konumlanan merkez, her yaştan insanın HADO'yu birebir deneyimlemesini sağlayacak.

Çok yakın zamanda Azerbaycan'da da bir deneyim merkezinin açılacağını dile getiren HADO Türkiye Teknik Direktörü Koray Erdemir, "Şu an 50 üniversitede HADO takımları mevcut. Amacımız, bu sene sonuna kadar 20 lise ve dengi okulda HADO takımlarını kurup, bu sporun okul seviyesinde düzenlenmesini sağlamak. Ayrıca Türkiye'de Dünya Şampiyonası gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Daha sonrasında ülke genelinde yapılan aktif bir spor branşı haline gelecektir." ifadelerini kullandı.

2021'de İspanya'ya karşı aldıkları galibiyetle Avrupa şampiyonu olmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Erdemir, şu görüşlerini paylaştı:

"HADO'yu 7 yaş üzeri herkes oynayabilir. Aktif kondisyon gerektiren bir spor. Diğer tüm spor branşlarını yapabileceğiniz yaşa kadar HADO oynayabilirsiniz. Bir diğer güzel tarafı da alt sınır kavramı ve cinsiyet ayrımı yok. Aynı sahada kadın ve erkek beraber mücadele edebiliyor. Burada önemli olan tek unsur 80 saniye içerisinde karşı takımı yenilgiye uğratmak. 2022 HADO Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 6-4 galip iken son üç saniyede 7-6 yenilerek ikinci oldu. Bu demek oluyor ki HADO'da her an yeni sürprizlerle karşılaşabilirsiniz."

Yeni hedeflerinin ekim ayında Japonya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nı kazanmak olduğunu belirten HADO Milli Takımı kaptanı Onurcan Şimşek ise "Maç günü her şeyi unutuyoruz. Sadece oyuna odaklanarak rakiplerimizi inceliyoruz. Karşımızda 3 oyuncu olduğu için hareketlerini ezberlemek kolay oluyor. 'Neye göre hareket ediyorlar, nasıl oynuyorlar?' gibi iyi bir analiz yaptıktan sonra, ataklarımızı belirliyoruz." şeklinde konuştu.