Türkiye'de sosyal medyaya yaş sınırı getiriliyor

Sosyal medyanın zararları bilimsel çalışmalara konu oluyor. Dünya çapında hükümetler sosyal medyanın olumsuz etkilerine karşı özellikle çocuklar ve gençler için tedbirler alıyor. Bu tedbirlerden biri de Türkiye'de yürürlüğe girmek üzere.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'de uzun süredir konuşulan sınırlamaya ilişkin konuştu. Yaş detayına dikkat çeken Uraloğlu, bu yeni düzenleme ile çocuk ve gençlerin dijital ortamda karşılaşabileceği olumsuz etkilerin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bakan Uraloğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

SOSYAL MEDYADA YAŞ SINIRI 16 OLACAK

16 yaşın altındaki gençlerimize bu anlamda sosyal medya erişimi konusunda belli kısıtlamaları getirmeyi planlıyoruz. Koruma refleksiyle, neyin ne olduğunu seçebilmeleri için yaş sınırından sonra daha serbestlik tanıyalım istiyoruz. Ailelerin geri dönüşleri çok çok iyi. Dünyadaki sürece biz de katılacak gençleri korumuş olacağız.

"TÜRKSAT 6A GÖREVE BAŞLAYACAK"

Haberleşme noktasında 5 uydumuz görev yapıyoruz. TÜRKSAT 6A yörüngesine yerleşti. Önümüzdeki günlerde devreye alarak ilk yerli ve milli haberleşme uydumuzu devreye alacağız. Daha fazla insana hizmet veriyor ve satıyor olacağız.