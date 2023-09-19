Türkiye Bilişim Vakfı'nın 'Ezber Bozan Deneyim' Projesi Başladı

Türkiye Bilişim Vakfı'nın platformu 'Başlangıç Noktası'nın koordinasyonuyla 'Ezber Bozan Deneyim' projesi başladı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun da dahil olduğu ve veri bilimi, dijital pazarlama/ e-ticaret ve yazılım alanlarında sunduğu rotasyonlu staj programı 27 üniversite öğrencisiyle başladı.

Türkiye Bilişim Vakfı'nın platformu 'Başlangıç Noktası'nın koordinasyonuyla 'Ezber Bozan Deneyim' projesi başladı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun da dahil olduğu ve veri bilimi, dijital pazarlama/ e-ticaret ve yazılım alanlarında sunduğu rotasyonlu staj programı 27 üniversite öğrencisiyle başladı.

Farklı ağlarda bulunan gençleri ve şirketleri bir araya getiren ve sürdürülebilir dünya için teknoloji kullanımını teşvik eden Türkiye Bilişim Vakfı'nın platformu 'Başlangıç Noktası'nın hayata geçirdiği 'Ezber Bozan Deneyim' projesinin rotasyonlu staj programı, açılış etkinliğiyle başladı.

Programa katılan Eczacıbaşı Topluluğu şirketleri, etkinlikte 27 üniversite öğrencisi stajyer ile bir araya geldi. Network görüşmeleriyle başlayan etkinlik daha sonra Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı ve Başlangıç Noktası Lideri Cem Leon Menase'nin moderatörlüğünde gerçekleşen panel ile devam etti.

Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, Eczacıbaşı Topluluğu Yetenek Müdürü Taylan Gümüş ve Fazla İnsan ve Kültür Yöneticisi Melike Akan Baş'ın konuşmalarının ardından kapanış bölümünde, Bihter Akköse, Buse Kasımbeyli, Ezgi Günay ve Cem Leon Menase'nin moderatörlüğünde stajyerlerin sorularını yönelttiği bir soru cevap oturumu düzenlendi.

"BİR İNSANIN KENDİNİ TANIMLAYABİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bir insanın kendini tanımlayabilmesi çok önemli. Kişinin kendi için nasıl bir vizyona sahip olduğunu ve bunu besleyen yetkinliklerinin neler olduğunu, bunları hangi destek mekanizmaları ile destekleyebileceğini değerlendirmesi gerekir. Bu açıdan değerlendirildiğinde kendiniz için niş bir alan oluşturursunuz, burada pazar koşulları ve sizin neler katabileceğiniz de ayrıca değerlidir" diye konuştu.

Eczacıbaşı Topluluğu Yetenek Müdürü Taylan Gümüş ise "Bir başkasıyla aynı amaçta buluşabilme, uyumlanabilme, ona motive olabilme ve çalışabilme becerisi son zamanlarda ön plana çıkıyor. Eskiden yöneticilerin yönlendirmesi önemliyken, bugün işin ihtiyacını bilen uzmanların otonom şekilde aldığı karar yapıları öne çıkıyor. Bu noktada teknik becerilerinizi geliştirmeniz ve çeşitlendirmeniz çok önemli. Hem sizlerin hem Türkiye'nin gelişimi hem de globaldeki küçük mavi noktanın bir amaca hizmet edebilmesi için önem teşkil ediyor" ifadelerini kullandı.