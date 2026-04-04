Türkiye'nin 'Arıcılık Olimpiyatları'na ev sahipliği memnuniyetle karşılandı

Toplam arılı kovan sayısı ve bal üretim kapasitesi bakımından dünyada 2. sırada yer alan Türkiye, gelecek yıl 48 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek "Arıcılık Olimpiyatları"na hazırlanıyor.

Dünyanın en önemli gençlik organizasyonlarından biri olan "Uluslararası Genç Arıcılar Buluşması" diğer adıyla "Arıcılık Olimpiyatları", Düzce Üniversitesi (DÜ) ev sahipliğinde düzenlenecek.

Avrupa Arıcılar Federasyonu (European Beekeeping Association EBA) çatısı altında yürütülen, arıcılık alanında gençleri teşvik etmeyi amaçlayan ve gelecek yıl 15'incisi gerçekleştirilecek organizasyona Türkiye'nin ev sahipliği memnuniyetle karşılandı.

"Ülkemizin tanıtılması adına çok önemli"

DÜ Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu, AA muhabirine, EBA Bilim Komisyonuna Türkiye'yi temsilen seçildiğini söyledi.

Kekeçoğlu, Arıcılık Olimpiyatları için geçen hafta federasyondan bir heyetin incelemelerde bulunduğunu ve Düzce'nin organizasyon için uygun lokasyon olarak belirlendiğini kaydetti.

Organizasyona Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağını belirten Kekeçoğlu, şöyle devam etti:

"Her yıl bir ülkede bir organizasyon yapılıyor. Bu organizasyonun amacı gençleri arıcılığa yönlendirmek, aracılığı sevdirmek ve tanıtmak. Maalesef hem ülkemizde hem de gelişmiş ülkelerde arıcılar, yaşlı kesimden. Arıcılığı gençleştirmek istiyoruz. Bu organizasyonun bir parçası olduktan sonra ülkeyi temsilen, bu organizasyonun birini de Türkiye'de yapabiliriz diye öneride bulundum. Komisyon çok ciddi çalışıyor ve çok sert kuralları var. Dolayısıyla çok ciddi bir dosya hazırladık. Türkiye adına gönderdik, kabul gördü. Komisyon başkanı gelip, ülkemiz bu organizasyonu yapabilir mi, işin altından kalkabilir mi diye koşullarımızı denetledi. Buradaki işbirliğimize, güç birliğimize, bir arada hareket etmemize hayran kaldılar. Koşulları uygun buldular ve 2027 Arıcılık Olimpiyatları'nın ülkemizde yapılmasını onayladılar."

"Arıcılık anlamında tüm dünyanın önemsediği ülkelerden biriyiz"

Kekeçoğlu, organizasyonu Türkiye'nin hakkıyla yapacağına inandığını dile getirerek, "Türkiye, toplam kovan sayısı ve bal üretimi konusunda dünyada 2. sırada. Arıcılık anlamında tüm dünyanın önemsediği ülkelerden biriyiz. Böyle bir organizasyonu yapmak ülkemize yakışır. Söz sahibi ve dünyanın tanıdığı ülkede bu organizasyonun gerçekleşecek olması, sadece arıcılık sektörü açısından değil, turizm sektörü, karşılıklı geleneksel ve kültürel farklılıkların tanıtılması, ülkemizin tanıtılması adına da çok önemli." diye konuştu.

Organizasyonda 48 ülkeden 5'er kişinin yer alacağı bilgisini paylaşan Kekeçoğlu, "Bu 5 kişinin 3'ü 12 ila 17 yaş aralığında, diğer 2'si yetişkin, arıcılık sektöründe olan kişiler olacak. Bu, adı üzerinde olimpiyat ve aslında daha çok yarışmalar olacak. Yarışmalar hep arıcılıkla ilgili olacak. Örneğin, ana arı üretiminde larva transferini en iyi kim yapar? Bunlar kendi aralarında yarışacaklar. Müthiş bir duygu. Gençlerden oluşan dinamik bir ekip. Türkiye'yi çok güzel, müthiş bir organizasyon bekliyor." ifadelerini kullandı.