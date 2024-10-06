Üye Girişi
Haberler

Türk Telekom, Disleksi Farkındalığı İçin Basketbol Maçında Özel Etkinlik Düzenledi

Türk Telekom, Disleksi Farkındalığı İçin Basketbol Maçında Özel Etkinlik Düzenledi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom, disleksi ile ilgili toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında basketbol takımının Galatasaray ile oynadığı maçta özel tişörtler ve pankartlar ile dikkat çekti.

TÜRK Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamasının geliştirilmesini destekliyor. Şirket, disleksili bireylerin yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla Türk Telekom Basketbol Takımı'nın, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray'ı konuk ettiği karşılaşmada, bir çalışmaya imza attı.

Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları, 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü kapsamında isimlerinin 'Dyslexia' fontuyla yazıldığı tişörtlerle sahaya çıktı. Oyuncular, ayrıca disleksili bireylerin deneyimlerini aktarmak için özel olarak tasarlanan 'Dyslexia' fontuyla oluşturulan 'Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada' pankartıyla seyircileri selamladı.

OYUNCULAR 'TÜRK TELEKOM DİSLEKSİ FARKINDALIĞI İÇİN SAHADA' PANKARTIYLA SEYİRCİLERİ SELAMLADI

Dil temelli öğrenme bozukluğu olan disleksinin yarattığı öğrenim güçlüklerini kolaylaştırmak için 'Smartex Akıllı Alıştırmalar' uygulamasının geliştirilmesini destekleyen Türk Telekom, toplumsal farkındalığı artıran çalışmalarıyla disleksili bireylerin yanında olmayı sürdürüyor. Türk Telekom Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 5 Ekim'de Galatasaray ile karşılaştığı maç öncesi ısınmaya özel tişörtlerle çıktı. Türk Telekom oyuncularının isimleri, sanatçı Daniel Britton'ın disleksili bireylerin deneyimini aktarmak için özel olarak tasarladığı 'Dyslexia' fontuyla tişörtlerine yazıldı. Türk Telekom oyuncuları karşılaşmaya yine aynı fontla yazılan 'Türk Telekom Disleksi Farkındalığı İçin Sahada' ifadeleri bulunan pankartla çıkarak seyircileri selamladı. Karakter çizgilerinin yüzde 40'ının görünmez olduğu Dyslexia fontu, disleksik olmayan bireylerin disleksili kişilerle empati yapabileceği bir deneyim sunuyor.

'TEKNOLOJİYİ İYİLİK VE FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME HEDEFİYLE ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ'

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, "Teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi yaşamın tüm alanlarına aktararak 'Türkiye'ye Değer' katmaya odaklanıyoruz. Disleksinin bireylerin öğrenme süreçlerinde yarattığı zorlukların farkındayız. Türk Telekom olarak geliştirilmesini sağladığımız "Smartex Akıllı Alıştırmalar" uygulamamız ile uzun zamandır disleksili bireyleri destekliyoruz. Bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına da sosyal faaliyetlerimiz devam ediyor. 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü'ne dikkat çekmek için sporun birleştirici gücünden faydalanmak istedik. Basketbol takımımızın müsabakasında verdiğimiz mesajın, disleksili bireylerin karşılaştığı güçlükleri anlamak için büyük bir empati oluşturacağına inanıyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji

Türk Telekom Galatasaray Teknoloji Magazin Telekom Dünya Yaşam Spor

Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu

Kimseyle tek kelime etmeyen cani fırına uğrayıp bu soruyu yöneltmiş

 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış

2 genç kızı gözünü kırpmadan öldüren caniyle ilgili isyan ettiren detay

 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi

AK Partili isme konuşmacı olarak katıldığı fuarda büyük şok
İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu

Sedat Peker'e aylar sonra paylaşım yaptıran görüntü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul düşman işgalinden ne zaman kurtuldu? İstanbul'un kurtuluşu ne zaman? 6 Ekim'de ne oldu? İstanbul'un Kurutuluşu ne zaman, bugün mü? 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ve sözleri! İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili sözler, mesajlar ve şiirler! İETT otobüs, metro, metrobüs neden ücretsiz, (İSTANBUL)? 6 Ekim Pazar İstanbul Kurtuluşu akbil ücretsiz mi? Bugün toplu taşıma ücretsiz mi? MasterChef Şirin'e alışveriş listesini kim verdi? Şirin'e tarifi, reçeteyi kim Ezgi mi verdi? Şirin, Ezgi diskalifiye olacak mı? Farah Zeynep Abdullah Altın Portakal konuşmasında ne dedi? Pazar dizileri, bugün hangi diziler var? 6 Ekim Pazar bugün TV'de bu akşamki diziler! Kim Milyoner Olmak İster Ramazan kim, ne okuyor, hastalığı ne? 6 Ekim Pazar 1 milyon TL soru cevabı ne? Engelli yarışmacı 5 milyonluk soru açtırdı mı? 6 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 6 Ekim Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Ekim 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title