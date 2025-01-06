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Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

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Ukrayna ile devam eden savaşta Türk yapımı Bayraktar TB2 dahil insansız hava araçları karşısında zorlanan Rusya, İran'dan Fath-360 kısa menzilli balistik füzeleri ve Arman hava savunma sistemlerini teslim aldı. Bu gelişme, Rusya'nın askeri gücünü artırma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

İran, Fath-360 balistik füzeleri ve Arman hava savunma sistemlerini taşıyan bir konvoyu, Hazar Denizi kıyısındaki Bandar-e-Anzali limanında görüntüledi. Sevkiyat, deniz yoluyla Rusya'ya ulaştırıldı. Analistler, bu sistemlerin Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın askeri çabalarını önemli ölçüde destekleyeceğini belirtiyor.

RUSYA VE İRAN ARASINDA ARTAN ASKERİ İŞBİRLİĞİ

Uzmanlar, bu transferin Rusya ile İran arasındaki askeri işbirliğinin giderek arttığını vurguluyor. İran'ın Rusya'ya sağladığı bu askeri destek, iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerinin daha da güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Türk Siha'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar

FATH-360 FÜZESİNİN ÖZELLİKLERİ

Fath-360, İran yapımı bir kısa menzilli balistik füze sistemidir ve ilk olarak 18 Nisan 2022'de İran Ordu Günü'nde tanıtılmıştır. Füzenin öne çıkan özellikleri:

Menzil: Maksimum 120 kilometre.

Başlık Kapasitesi: 150 kilogram ağırlığa kadar savaş başlığı taşıyabilir.

Hız: Fırlatma sırasında Mach 3, hedefine yaklaşırken Mach 4 hızına ulaşır.

Navigasyon Sistemi: Küresel Navigasyon Uydu Sistemi (GNSS) ve Ataletsel Navigasyon Sistemi (INS) ile yönlendirilir.

Platform: Mobil bir sistemden aynı anda altı füze fırlatabilir, bu da hızlı bir tepki imkânı sağlar.

RUSYA PERSONELİNE İRAN'DA EĞİTİM

Ağustos 2024'te, Rus askeri personelinin Fath-360 sistemini kullanmak üzere İran'da eğitim aldığı bildirilmişti. Bu, İran'ın teknik desteğinin sadece silah transferi ile sınırlı kalmadığını, aynı zamanda operasyonel bilgi sağladığını da ortaya koyuyor.

UKRAYNA SAVAŞINDA YENİ DENGE

İran'dan gelen bu sistemlerin Rusya'nın Ukrayna'daki askeri çabalarını nasıl etkileyeceği merak konusu. Analistler, bu tür gelişmelerin savaşın seyrinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

Türk SİHA'larını vurabilmek için bu füzeleri satın aldılar
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

vay beeee:)) uzaya giden nükleer yapan bu Rusya'da bir numara yokmuş demek ki

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Haber YorumlarıBükücü:

Bizim SİHA'lar Ukrayna'da ne geziyor? Neden Rusya'ya karşı kullanımına izin veriliyor? Bizene bunların iç savaşından? Bizim bu savaşta ortada kalmamız gerekiyor

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