Tüm zamanların en iyisi: CS: GO rekor kırdı!

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde ortaya bomba bir iddia atıldı. Yeni CS: GO oyununun geliştirildiğine dair söylentiler barındıran bu iddia, Valve'ın işine gelmiş gibi gözüküyor. Öyle ki 3 yıl önce yine CS: GO tarafından kırılan eş zamanlı oyuncu rekoru tekrar kırıldı. Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

CS: GO, eş zamanlı oyuncu sayısında rekor kırdı!

Geçtiğimiz hafta ortaya atılan CS: GO 2 söylentileriyle birlikte oyuncu sayısını katlayan ilk oyun, çıkışının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen hala büyük bir kitleye sahip. En son geçen ay 1,32 milyon eş zamanlı oyuncuyla rekor kıran yapım, bu ay rekoru tazeleyerek 1 milyon 412 bin 183 oyuncuyla tüm zamanların zirvesine yerleşti.

Thank you to our 1.4M Twitter followers for organizing and playing CS: GO concurrently today. — CS: GO (@CSGO) March 11, 2023

1.4 milyon takipçisi bulunan Twitter hesabından paylaşım yapan CS: GO ekibi, bu başarı için Twitter takipçilerine teşekkür etti:

"Organize olup aynı anda CS: GO oynadığınız için 1.4 milyon Twitter takipçimize teşekkür ederiz."

Bomba gelişme: CS: GO 2 ilk kez ortaya çıktı!

2012 yılında piyasaya sürülen yapım, geçmişten bugüne pek çoğumuzun aşina olduğu ve mutlaka bir dönem oynadığı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. 11 yıllık olmasına rağmen hala zirveye oynayan CS: GO, eski sürümleriyle birlikte pek çok neslin ortak noktası durumunda. Sistem gereksinimi olarak da neredeyse her bilgisayardan oynanabilir olan yapım, yeni oyunu da yapılıyor olabilir.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmasa da, NVIDIA sürücülerinde gözüken CS: GO 2 dosyaları bu iddiayı güçlendiriyor. 128 tickrate sunucularına ev sahipliği yapacak olan yeni oyun, bu sayede çevrim içi maçlardaki gecikmeleri en aza indirmeye çalışacak. Tabii bu durumun söylenti olduğunu belirtelim.

Counter Strike: Global Offensive'in sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

İşlemci: Intel® Core™ 2 Duo E6600 veya AMD Phenom™ X3 8750

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Ekran kartı 256 MB ya da daha üstü belleğe sahip olmalı ve Pixel Shader 3.0 desteğine sahip DirectX 9 uyumlu olmalıdır.

DirectX: Sürüm 9.0c

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce CS: GO rekor sıralamasını hangi oyun kırabilir? Görüşlerinizi Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.