Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili soruya böyle yanıt verdi: Biz salak mıyız?

ABD Başkanı Donald Trump, görevdeki ikinci döneminin ilk tam gününde Beyaz Saray'daki Roosevelt Salonu'nda yaptığı konuşmada, "Ülkemize daha önce kimsenin görmediği seviyelerde muazzam bir yatırımın gelmesiyle başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ekibiyle birlikte kameralar karşısına geçen Trump, yeni vaatlerini açıklarken, ABD'de yapay zeka (AI) altyapısı oluşturmak için milyarlarca dolarlık özel sektör yatırımı yapacağını duyurdu.

500 MİLYAR DOLARLIK YAPAY ZEKA PROJESİ

Trump, OpenAI, SoftBank ve Oracle'ın Stargate adında bir ortak girişim kuracağını söyledi. Trump, "Bu çok büyük bir yetenek ve para grubu. Dünyanın önde gelen bu teknoloji devleri Stargate'in kurulduğunu duyuruyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yapay zeka altyapısına en az 500 milyar dolar yatırım yapacak yeni bir Amerikan şirketi. 100.000'den fazla yaratım Amerikan işleri" diye ekledi. Başkan ayrıca "acil durum emirleri yoluyla" projenin kolaylaştırılmasına yardımcı olacağını da söyledi.

"BİZ SALAK MIYIZ? UKRAYNA'YA AVRUPA YARDIM ETSİN"

Başkan Trump açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trump, bir basın mensubunun Rusya- Ukrayna Savaşıyla ilgili bir sorusuna dikkat çeken ifadelerle yanıt verdi. Biden döneminde Ukrayna'ya verilen desteğin devam etmesiyle ilgili soruya yanıt veren Trump şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna ile aramızda bir okyanus var. Avrupa'ya daha yakın bir ülke. Savaş onları daha çok etkileyecek. Biz salak mıyız? Avrupa, Ukrayna'ya yardım etsin."