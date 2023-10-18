Toroslar EDAŞ, Yangın Önleme Projesi ile Orman Yangınlarına Karşı Önlem Alıyor

Toroslar EDAŞ, sorumluluk sahasında bulunan ve yangın çıkma riski olan ormanlık bölgelerdeki elektrik direkleri için 12,8 milyon lira bütçe ile 'Yangın Önleme Projesi'ni hayata geçirdi. Proje ile yangın tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortalı ayırıcılarda oluşabilecek arkların yaratacağı yangın tehlikesini en aza indirmek amaçlanıyor.

Toroslar EDAŞ, sorumluluk sahasında bulunan ve yangın çıkma riski olan ormanlık bölgelerdeki elektrik direkleri için 12,8 milyon lira bütçe ile 'Yangın Önleme Projesi'ni hayata geçirdi.

Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ( Toroslar EDAŞ) faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye'deki orman varlığını korumak için harekete geçti. Bu kapsamda yüksek sıcaklıkların görüldüğü ve yangın tehlikesi olan ormanlık alanları kapsayan Yangın Önleme Projesi uygulamaya alındı. Proje ile yangın tehlikesi bulunan yerlerdeki sigortalı ayırıcılarda oluşabilecek arkların yaratacağı yangın tehlikesini en aza indirmek amaçlanıyor.

Bu hedef doğrultusunda bu tip ayırıcıların bulunduğu direklerin altına 10 cm kalınlığında ve 3 metre yarı çapındaki bir bölgede mıcır döküm işlemi veya grobeton kullanımı gerçekleştiriliyor. Yapılan işlem sayesinde elektrik direği ile kuru ot, ağaç dalı, kozalak ve ağaçlar arasında alevlerin oluşması ve yayılmasını engelleyecek güvenli bir alan oluşturuluyor.

YANGIN ÖNLEME TESİSLERİ YAYGINLAŞIYOR

Toroslar EDAŞ'ın sorumluluğundaki 6 ilde uygulanan proje 2023 yılında hız kazandı. Haziran ayında Toroslar EDAŞ ekipleri tarafından yangın riski oluşturabilecek bölgeler ve bu alanlardaki ayırıcılı direkler tespit edildi.

Proje kapsamında 12.8 milyon lira bütçe ile 2024 yılı ortasına kadar ormanlık alanlardaki yaklaşık 800 adet sigortalı ayırıcılı elektrik direğinde Yangın Önleme uygulaması gerçekleştirilmesi ve yangın çıkma riskinin en aza indirilmesi hedeflenirken, bugüne dek 2 milyon 880 bin lira bütçe kullanılarak 180 adet direkte çalışma tamamlandı.

Bölgede meydana gelebilecek yangın felaketlerine karşı önlem almak, artan enerji talebini kesintisiz şekilde sağlamak için hayata geçirilen projede Toroslar EDAŞ saha ekipleri ile Sistem İşletme Müdürlüğü birlikte çalışıyor.