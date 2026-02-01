Haberler

TOGG'dan yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ile 750 bin lira kredi

TOGG'dan yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ile 750 bin lira kredi
Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, şubat ayına özel finansman destek kampanyasını açıkladı. Buna göre, bireysel ve kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarına 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi imkanıyla sahip olabilecek.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobil markası TOGG, araçlarında yeni bir renk seçeneğini kullanıcıların tercihine sunacağını duyurdu.

ÇUKUROVA'NIN PAMUK TARLALARINDAN İLHAM ALINDI

TOGG'dan yapılan açıklamaya göre, Adana Çukurova'nın pamuk tarlalarından ilhamla tasarlanan beyaz renk "Seyhan", şubat ayı itibarıyla T10X ve T10F modellerinde kullanılacak. Yeni renk seçeneğiyle birlikte Akdeniz Bölgesi'ni de renk paletine dahil eden TOGG, halihazırda Türkiye'nin farklı bölgelerinden ilhamla oluşturduğu "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya", "Pamukkale", "Urla", "Ayder" ve "Mardin" renklerini kullanıcıların beğenisine sunmuştu.

YÜZDE SIFIR FAİZLİ VE 12 AY VADELİ 750 BİN LİRA KREDİ İMKANI

TOGG, şubat ayında yeni renk seçeneğiyle birlikte finansman destek kampanyalarına da devam edeceğini bildirdi. Buna göre bireysel ve kurumsal kullanıcılar, T10F V2 ile T10X ve T10F 4More versiyonlarına 750 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi imkanıyla sahip olabiliyor.

Kullanıcılar için ayrıca T10X V2 modelinde 500 bin lira tutarında, yüzde sıfır faizli ve 12 ay vadeli kredi seçeneği de sunuluyor. Şirket, daha yüksek tutarda kredi kullanmak isteyenler için farklı vade ve faiz oranlarında alternatif finansman seçenekleri de sağlıyor.

ALTERNATİF KREDİ VE VADE SEÇENEKLERİ

Bireysel kullanıcılar, T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin lira krediye yüzde 2,37 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,41 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin lira krediye yüzde 2,32 faizli 36 ay vade seçeneklerinden yararlanabiliyor.

Kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V1 için 1 milyon 300 bin lira krediye yüzde 2,69 faizli 48 ay vade, T10X ve T10F V2 ile 4More versiyonu için 1 milyon 900 bin lira krediye yüzde 2,66 faizli 48 ay vade imkanları sunuluyor.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Teknoloji
