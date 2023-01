The Last of US yayınlandı: İşte ilk detaylar

The Last of US dizisi, uzun bekleyişler sonucu sonunda yayınlandı! İşte ilk detaylar...

The Last of Us, dünyanın sonunu konu edinen aksiyon ve macera oyunu. PlayStation 3 tarafından yayınlanan yapım, HBO tarafından dizi halinde getirildi. Öyle ki bu dizi, daha yayınlanmadan önce bile yüzde 98 gibi yüksek bir oranla beğeni rekorları kırdı. The Last of US dizisi, dün Amerika'da yayınlandıktan sonra bugün de Türkiye'de yayınlandı. Peki, dizi nereden izlenebilir ve detayları neler?

The Last of US dizisi, BluTV üzerinden izlenebiliyor

The Last of US dizisinin Amerika'da yayınlanmasının ardından Türkiye'de de BluTV üzerinden şu anda izlenebilir durumda. TV ağı, dün akşam resmi Twitter hesabından dizinin bugün sabah 6.30'tan sonra yayınlanacağını duyurdu. Yani şu andan itibaren The Last of US dizisine, BluTV üzerinden erişim mümkün.

Beklenen an geldi! Heyecanla beklenen #TheLastOfUs şimdi sadece BluTV'de! ?? pic.twitter.com/Tu4Xshm6v3 — BluTV (@BluTV) January 16, 2023

BluTv, sabah yayın saatinin gelmesinin ardından dizinin orijinal halindeki Türkçe altyazılı bir fragmanını da yine resmi Twitter hesabı üzerinden paylaştı. Fragmanda yer alan bilim kurgu tarzındaki efektler, izleyicilerin kısa sürede ilgisini üzerine topladı.

The Last of Us, her hafta bir bölüm olacak şekilde yayınlanacak. Dizinin, devamlı olarak bu hafta olduğu gibi ilk önce Amerika'da ardında da yine Türkiye'de BluTV üzerinde sevenleriyle buluşması bekleniyor.

Oyundaki süreçle benzer dönemleri aktaran dizide birtakım küçük değişiklikler de yer alıyor. Fakat genel oyun ve dizinin senaryoları arasında bütünlük hakim. Öte yandan dizide bilim kurgu, aksiyon ve macera türünün ön planda olmasından kaynaklı görsel efektler de dikkat çekiyor.

Fragmanda da göründüğü gibi canavarlar ve olağanüstü görüntüler, izleyicileri ekran başına kilitleyecek türden. The Last of US dizisinin başrolünde Ellie karakterini, Game of Thrones'tan tanıdığımız Bella Ramsey; Joel karakterini ise Pedro Pascal canlandırıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? The Last of dizisinin ilk bölümünü izlediniz mi? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.