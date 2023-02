The Last of Us'ta üzen gelişme! Çıkış tarihi ertelendi

The Last of US Part 1 PC çıkış tarihi ertelendi. 3 Mart'ta çıkması beklenen oyunun, birkaç hafta gecikeceği belirtildi.

The Last of US Part 1 PC çıkış tarihi ertelendi. Geçtiğimiz Eylül ayında PlayStation 5 kullanıcılarına sunulan aksiyon-hayatta kalma oyunu, Windows için gün sayıyordu. Ancak geliştirici ekip Naughty Dog'dan gelen son açıklamaya göre, The Last of US Part 1'in PC versiyonu birkaç hafta gecikecek.

The Last of US Part 1 PC için 28 Mart'a ertelendi

The Last of US'ın geliştiricisi Naughty Dog, oyunun Windows için çıkış tarihinin birkaç hafta ertelendiğini duyurdu. Başlangıçta 3 Mart 2023 olarak belirlenen tarih, son açıklamayla birlikte 28 Mart 2023 olarak güncellendi. Şirketin açıklamasına göre gecikme, kalite kontrol sorunundan kaynaklanıyor ve stüdyo oyunun PC'de mümkün olan en iyi şekilde çıkmasını istiyor.

Naughty Dog'dan gelen yazılı açıklamada, "The Last of US Part I PC 28 Mart'ta piyasaya sürülecek. Bu ek birkaç hafta, The Last of US'ın sizin ve bizim standartlarımıza uygun yaşamasını sağlamamıza izin verecek" ifadeleri kullanıldı.

https://shiftdelete.net/playstation-5-satis-rekoru-kirildi

The Last of US Part 1 ilk olarak PS3 için geliştirildi, ardından Eylül 2022'de güncellenmiş şekilde PS5 için yayınlandı. Son güncelleme dahilinde grafik tarafında geliştirmeler, daha iyi yüz animasyonları, daha akıllı yapay zeka ve çok sayıda erişilebilirlik seçeneği sunuldu.

The Last of US Part I PC sürümü hem Epic Games Store'da hem de Steam'de mevcut olacak. Birkaç haftalık gecikme, oyunun, Naughty Dog'un hem oyuncuların hem de stüdyonun yüksek standartlarına ayak uydurmasını sağlayacak.

HBO tarafından çekilen The Last of US dizisi sayesinde son zamanlarda oyuna olan ilgi yeniden canlandı. The Last of US Part I ise hem serinin hayranları hem de ilk defa denemeyi düşünenler için mutlaka oynanması gereken oyunların başında geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.