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The Finals Oyunu Tam Çıkışını Gerçekleştirdi

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Ekim'den bu yana oyun dünyasında büyük ses getiren The Finals, nihayet tam çıkışını gerçekleştirdi. İnteraktif bir savaş deneyimi vadeden oyun, yıkılabilir binalara ve tamamen patlatılabilir nesnelere yer vermesiyle merak uyandırıyor. Embark ve Nexon, oynaması ücretsiz The Finals'ı PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında resmen tanıttı. Oyun bir süredir kapalı ve açık beta testleri yürütüyordu. Bu süreçte 7,5 milyondan fazla oyuncu beta sunucularına katıldı ve Steam'de listeleri sallamayı başardı. The Finals, bir eğlence oyun şovunun yarışmacısı olarak nihai savaşa katılmanızı sağlıyor. Siz ve takımınız, şöhret, zenginlik ve cömert mevsimsel sponsorların desteği için savaşacaksınız. Bu oyun, hiper gerçekçi arenaları dünyanın en ikonik yerlerine yerleştiriyor. Embark, lansman öncesi performans testleri gerçekleştirmek için beta sürecinin kademeli olarak sonlanacağını söyledi. Ayrıca oyuncuların tamamı arenaya girene kadar maç başlatılmayacak. Bu durum tüm oyuncuların aynı anda oyunun hızlı tempolu bir oyun modu bulunuyor. Üç kişilik takımlar, nakit kutuları bulup yatırmak için yarışıyorlar. Takımınızı kurun, arenaya girin, nakit kutularını toplayın ve ödeme istasyonlarına götürün. Elde ettiğiniz parayı koruyarak ve saldırılara karşı savunma yaparak galip gelmeye çalışın. Oynaması ücretsiz olan The Finals, açık beta sürecinde Steam'de en çok oynanan oyunlar listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. Oyun, Kasım verilerine göre 249 bin 651 kişi tarafından aynı anda oynandı. Buna göre Kasım'ın en çok oynanan beş yapımından biri oldu. The Finals şu anda Steam'de ücretsiz alınabiliyor. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te de olduğunu hatırlatalım.

Ekim'den bu yana oyun dünyasında büyük ses getiren The Finals, nihayet tam çıkışını gerçekleştirdi. İnteraktif bir savaş deneyimi vadeden oyun, yıkılabilir binalara ve tamamen patlatılabilir nesnelere yer vermesiyle merak uyandırıyor.

The Finals nasıl oynanır?

Embark ve Nexon, oynaması ücretsiz The Finals'ı PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarında resmen tanıttı. Oyun bir süredir kapalı ve açık beta testleri yürütüyordu. Bu süreçte 7,5 milyondan fazla oyuncu beta sunucularına katıldı ve Steam'de listeleri sallamayı başardı.

The Finals, bir eğlence oyun şovunun yarışmacısı olarak nihai savaşa katılmanızı sağlıyor. Siz ve takımınız, şöhret, zenginlik ve cömert mevsimsel sponsorların desteği için savaşacaksınız. Bu oyun, hiper gerçekçi arenaları dünyanın en ikonik yerlerine yerleştiriyor.

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Embark, lansman öncesi performans testleri gerçekleştirmek için beta sürecinin kademeli olarak sonlanacağını söyledi. Ayrıca oyuncuların tamamı arenaya girene kadar maç başlatılmayacak. Bu durum tüm oyuncuların aynı anda

Ayrıca, oyunun hızlı tempolu bir oyun modu bulunuyor. Üç kişilik takımlar, nakit kutuları bulup yatırmak için yarışıyorlar. Takımınızı kurun, arenaya girin, nakit kutularını toplayın ve ödeme istasyonlarına götürün. Elde ettiğiniz parayı koruyarak ve saldırılara karşı savunma yaparak galip gelmeye çalışın.

Oynaması ücretsiz olan The Finals, açık beta sürecinde Steam'de en çok oynanan oyunlar listesinde ilk 10'a girmeyi başardı. Oyun, Kasım verilerine göre 249 bin 651 kişi tarafından aynı anda oynandı. Buna göre Kasım'ın en çok oynanan beş yapımından biri oldu.

The Finals şu anda Steam'de ücretsiz alınabiliyor. Ayrıca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te de olduğunu hatırlatalım.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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