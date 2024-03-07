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Tesla'nın piyasa değeri düşüşte

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Tesla'nın piyasa değeri son birkaç gündür düşüşte. Almanya'daki fabrikasında çıkan yangın ve Çin'deki satışlardaki azalma şirketin değerini etkiledi.

Tesla, dünyanın en büyük şirketlerinden birisi. Ünlü iş insanı Elon Musk'ın CEO koltuğunda oturduğu firma, son yıllarda attığı adımlar ile bilinirliğini yükseltmişken, piyasa değerini de bir hayli artırdı. Ancak son gelişmelere göre Tesla'da durumlar, son birkaç gündür pek de iyi gitmiyor.

Öyle ki şirket, olumsuz durumlar yaşadı. Buna ek olarak pazardaki satışlar da düşünce piyasa değerinde ciddi bir kayıp yaşadı. Peki bu düşüşün kaynağı ne? İşte Tesla piyasa değeri ve tüm ayrıntılar…

Tesla piyasa değeri neden düştü?

Tesla'nın piyasa değeri 28 Şubat'ta 643,46 milyar dolardı. Ancak bugün (6 Mart) itibariyle 566 milyar dolara kadar düştüğünü görüyoruz. Bu, 77 milyar dolarlık kayıp olduğu anlamına geliyor. Şirketin hisse fiyatı pazartesi günü yüzde 7'den fazla, salı günü ise yaklaşık yüzde 4 düşerek 180 dolara geriledi. Peki neden?

Tesla'nın gerilemesinde iki önemli neden var. Bunlardan ilki, firmanın Almanya'nın Berlin şehrindeki büyük fabrikasında kundaklama sonucunda yangın çıkması. Bu yangından sonra ciddi hasar gören fabrikada üretim yapılamaz hale geldi. Bu olayla şirkete olan güven düştü.

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İkinci sebep ise Tesla'nın Çin'deki satışlarının geçen yılki şubat ayına kıyasla yüzde 19 azalması. Buna göre şirket, 60 bin 365 satış gerçekleştirdi. Azalmanın nedeni ise Çin'in Ay Yeni Yılı kapsamında rakip firmaların fiyatlarda güncelleme yapması ve Tesla'nın bu rekabette geri kalması. BYD, daha ucuz modeller sunarak öne çıktı.

Tesla'nın piyasa değeri düşmeye devam mı edecek yoksa tekrardan yükseliş trendine girecek mi, bunu önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumla kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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