Telegram'da kripto para ile kullanıcı adı devri!

Telegram, kullanıcı adlarının kripto paralar aracılığı ile açık artırmaya sunulması için bir çalışma yürüttüğü açıkladı.

Dijital kimliğiniz sizin için ne kadar değerli? Kullanıcı adlarınızdan vazgeçmek için ne kadar para istersiniz? Bu sorular yakın zamanda Telegram üzerinden yanıt bulacak. Telegram, kullanıcı adlarının kripto paralar ile satışa sunulması için bir çalışma yürütüyor.

Telegram kullanıcı adlarını Toncoin ile satacak

Şirket tarafından yapılan resmi bir açıklamada, Telegram tarafından geliştirilen ve işletilen The Open Network üzerinde kullanıcı adları için bir açık artırma platformu yayınlamaya hazır olduğunu duyurdu. Bahsi geçen işlemler, blok zincirinin yerel kripto para birimi Toncoin ile yapılacak.

Ağustos ayında, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov, eski blok zincirlerinde açık artırma cüzdanlarından ve alan adlarından ne kadar kripto para kazanıldığını gördükten sonra böyle bir girişimi kendisinin de yapacağını açıklamıştı. Bu açıklamanın üzerinden henüz 2 ay geçmişken, Telegram bu plan ile karşımıza çıktı.

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Telegram kurucusu Durov, kullanıcı adlarının sahipliğinin, NFT'lere benzer şekilde blok zincirinde "güvence altına alınacağını" ifade ediyor. Ayrıca Telegram'ın çıkartmalar, kanallar ve hatta emojiler gibi diğer unsurlarının da açık artırmaya çıkabileceği belirtiliyor. Telegram hali hazırdaki kullanıcı adlarının yanı sıra izin verilmeyen 4 harfli kullanıcı adlarını da açık artırmaya çıkarabilir.

Kullanıcı adlarını açık artırma ile satan ilk şirket tabi ki Telegram olmayacak. Ethereum blok zincirindeki kullanıcı isimleri de Ethereum Name Service aracılığı ile uzun süredir satılıyor. Bunun yanı sıra internet üzerinden oynana oyunlarda da bu tür isim değişiklikleri oldukça popüler.

Telegram'ın yıllık 500 milyondan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yaptığı düşünülüyor. Bu kadar kullanıcı arasında birçok kişi dijital kimliklerini değiştirmek isteyecektir. Bu durum aynı zamanda Telegram için de büyük bir gelir kaynağı anlamına geliyor.

Bakalım Telegram'ın kripto paralar ile kullanıcı adı satma girişimi nasıl sonuçlanacak? Peki siz Telegram'ın yeni girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.