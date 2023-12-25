Teknoloji dünyasının önceliği 'çalışma modeli'

Bilişim ve teknoloji ekosistemine yetenekli adaylar kazandırmak, dijital yetenek açığına çözüm sağlayabilmek için çalışan Techcareer.net, yazılım dünyasının nabzını tuttuğu TechReport 2023 araştırmasını sonuçlandırdı.

Techcareer.net neler sunuyor?

Bilişim sektörünün son dönemdeki dinamikleri, değişen çalışma şartları ve yeteneklerin beklentilerine cevap verebilmenin önemi günümüzde hiç olmadığı kadar arttı. Yeni nesil teknoloji kariyeri platformu Techcareer.net bilişim ve teknoloji ekosistemine yetenekli adaylar kazandırma amacıyla tam da bu dönemde, 2021'de yola çıkan heyecanlı bir start-up hikayesi.

Aradan geçen iki yılda 100 bini aşan bir dijital yetenek havuzuna dokunan ve yaklaşık 6 bin kişiye ücretsiz eğitim veren Techcareer.net, artık teknoloji dünyasında; üniversite kulüplerini, Bootcamp mezunlarını, sektörde çalışan kişileri bir araya getirerek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Kariyer.net'in kurum içi girişimi Techcareer.net, 2023 yılında yayınlanmaya başlayan teknoloji iş ilanları ile de dijital yeteneklere ihtiyaç duyan işverenlere hızlı ve etkili çözüm sunuyor.

Techcareer.net, teknoloji dünyasına getirdiği çözümlere ek olarak içgörü sağlayan araştırmalarıyla sektörün nabzını da tutuyor. Bu doğrultuda Techcareer.net 'TechReport 2023 Yazılımcı ve İşveren Raporu' ile hem dijital yetenekler hem de şirketler gözünden sektördeki mevcut durumu, beklentileri ve vizyonu analiz etti.

"Adayların iş seçiminde önceliği çalışma modeli"

Techcareer.net Yönetici Ortağı Okan Ay raporun adayların iş seçimi kriterlerini de gösterdiğini belirterek şöyle konuştu:

" Şirketlerin adaylara teklif ettiği maaş, iş seçiminde en çarpıcı özellik olarak karşımıza çıkıyor ancak bu, adayların sadece maddi beklentileri olduğunu göstermiyor. Çalışma şekli, pandemi sonrası yeni normalde, adayların iş seçiminde birçok diğer faktöre göre daha belirgin bir kriter haline geldi.

Rapora göre adaylar için en önemli kriterler; maaş, çalışma modeli ve eğitim & gelişim fırsatları şeklinde sıralanıyor. Eğitim ve gelişim fırsatlarının yüksek oranda tercih edilmesi, adayların iş yaşantılarını statik bir süreç olarak değil, dinamik ve evrimsel bir yolculuk olarak gördüklerini işaret ediyor."

İşverenler teorik, adaylar uygulamalı yetenek değerlendirme testlerini tercih ediyor

Raporun dikkat çekici noktaları arasında değerlendirme testleri için işverenin ve adayın tercihi olduğunu belirten Okan Ay, şunları söyledi:

"Teknik yeteneklerini değerlendirirken adaylar, gerçek hayatta karşılaşabilecekleri pratik senaryoları temsil eden yöntemlere yönelmektedir. Bu eğilim, pratik kodlama testleri ve asenkron geliştirme projeleri gibi uygulamalı değerlendirme yöntemlerinin tercih edilmesinde belirgin olarak görülmektedir.

Adaylar, teorik bilgilerini sadece sözlü olarak ifade etmek yerine, gerçekte ne kadar etkili olduklarını gösterebilecekleri uygulamalı testleri daha değerli bulmaktadır. Bu bağlamda, teorik sorularla yapılan teknik mülakatların sınırlı bir kabul gördüğü söylenebilir. İşverenlerin ise ağırlıklı olarak teorik şekilde bilgilerin ölçüldüğü teknik mülakatı kullandığını görüyoruz."

"Öğrenme açısından en dinamik sektör"

"Yazılımcılar ve dijital yetenek olarak tanımladığımız teknoloji çalışanlarının işverenler için önemi her geçen gün daha da artıyor" diyen Okan Ay sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Bu süreçte, doğru yeteneklerle, doğru şirketleri buluşturarak, sektörün daha sağlam temeller üzerine oturmasına katkı vermek en büyük hedefimiz. Raporun, bu amacımıza ulaşmamız adına etkili olacağına inanıyoruz."

Sonuçlarla ilgili değerlendirme yapan Ay, raporun öğrenme açısından en dinamik sektör olarak teknolojiyi gösterdiğini vurguluyor. Ay, şunları söylüyor:

"Yazılım ve teknoloji sektöründeki profesyonellerin büyük bir kısmının sürekli olarak kendilerini güncelliyor ve sektördeki hızlı değişimlere ayak uyduruyor. Özellikle 3-4 ayda bir teknolojik yenilikleri öğrenenlerin, çoğunlukla 20-30 yaş arası genç yazılımcılardan oluştuğu görülmektedir. Bu durum, sektörün dinamik yapısını ve genç yazılımcıların teknolojik değişimlere ne kadar hızlı adapte olabileceğini göstermektedir."

"Maaşın yetersizliği en büyük iş değiştirme nedeni"

"Araştırma, günümüz teknoloji trendlerinin web ve mobil uygulama geliştirme üzerine yoğunlaştığını gösteriyor" diyen Okay Ay sözlerine şöyle devam ediyor:

"Şirketlerin işe alımlarda tercih ettikleri seviyelere ve global faaliyetlere bakıldığında, orta seviye deneyime sahip profesyoneller işe alımlarda öne çıkıyor. Teknoloji sektöründeki adaylar, dijital çağın imkanları sayesinde sürekli öğrenme ve adaptasyonun önemini benimsemiş durumda.

Özellikle genç nesil, teknolojik yeniliklere hızla uyum sağlayabiliyor. Teknoloji sektöründe bağımsız öğrenme, formel eğitime kıyasla daha yaygın bir yaklaşım olarak benimseniyor. Bu durum, sektörün geniş bir topluluk için erişilebilir ve fırsatlarla dolu olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya göre; adayların iş seçiminde ve değişim süreçlerinde maaş, belirleyici bir faktör. Sunulan maaşın yetersizliği, teknoloji sektöründeki adaylar için en büyük iş değiştirme nedeni. Araştırma sonuçlarına göre adayların iş tercihlerinde maddi faktörlerin yanı sıra manevi faktörlerin belirleyici olduğu açıkça görülüyor. Bu da günümüz şirketlerine, çalışanlarına sadece maaş ya da yan haklar sunmanın ötesinde, onların kariyer ve yaşam kalitesini zenginleştirecek fırsatlar sunma zorunluluğunu hatırlatıyor."

"Raporun amacı hem adaylar hem de şirketler için rehber oluşturmak"

Okan Ay, pandemi ve sonrası daha da hız kazanan dijital dönüşüm trendinden Türkiye'deki teknoloji ekosisteminin de etkilendiğini söylüyor. Yazılım ve teknoloji alanındaki talebin artmasının, bu alanda yetenekli bireylerin öneminin anlaşılmasını sağladığını belirten Ay, şunları söyledi:

"Teknoloji sektörünün Türkiye'deki yerini, son dönemlerdeki gelişme, beklenti ve talepleri incelemek için 'TechReport 2023 Yazılımcı ve İşveren Raporu'nu hazırladık. Raporun amacı, hem adaylar için hem de şirketler için bir rehber oluşturmak, bu sayede teknoloji sektöründe faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen bireyler ile şirketleri bilinçlendirerek geleceğe katkı sağlamak.

Ek olarak bu raporda hem bireylerin hem işverenlerin merak ettiği teknolojik trendlere, yönelimlere ve güncel teknolojilere de yer verdik. Sektörde merak edilen ve yol gösterici olabilecek eğilimleri, beklentileri ortaya koyduk"

TechReport 2023 Araştırması Raporu'na ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.