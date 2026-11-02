TBMM'de milletvekilleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027 bütçesini değerlendirdi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2027 yılı bütçesi üzerinde görüşlerini dile getirdi.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, uygulanan dezenflasyon programının, artan girdi ve yüksek finansman maliyetleri ile küresel pazarlardaki daralmanın sanayi sektörü üzerinde yoğun baskı oluşturduğunu söyledi.

Sanayicilerin ve ihracatçıların zorlu şartlar altında faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını dile getiren Kalaycı, katma değeri yüksek üretimi desteklemek ve teknolojik dönüşümü teşvik etmek amacıyla imalat sanayisine yönelik hedefli destek mekanizmaları geliştirilmesi, mevcut desteklerin kapsam ve tutarlarının artırılması gerektiğini bildirdi.

Savunma sanayisinde geliştirilen ileri imalat, hassas işleme, malzeme, otomasyon ve yapay zeka teknolojilerinin güçlü diğer sektörlere aktarılmasını isteyen Kalaycı, "Sanayici ve ihracatçılarımıza yönelik erişilebilir ve uygun maliyetli fonlama mekanizmaları geliştirilmeli ve kredi tahsis süreçleri iyileştirilmeli, verimliliği artırıcı ve maliyetleri düşürücü adımlar hızlandırılmalıdır." dedi.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sanayide üretim ve istihdamda çok önemli problemler yaşandığını dile getirdi.

Bütçe artışını olumlu, problemlerin yıllar içerisinde tekrarlanmasını da olumsuz bulduklarını belirten Özlale, ağırlığın sanayi programlarına verilmesini de olumlu karşıladıklarını aktardı. Özlale, bütçe kapsamında "tutmayan ve düşürülen hedefleri" eleştirdi.

Sanayide işlerin iyi gittiğini söylemenin mümkün olmadığını savunan Özlale, "Sanayi programındaki artışa ne kadar olumlu diyorsak, bölgesel kalkınmada daha fazla ödenek artırmamanızı, oraya çok sınırlı bir ödenek ayırmanızı da eleştirmek zorundayız. Bölgesel kalkınmaya ayırdığınız ödenek, hele böyle bir dönemde, çok düşük." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatımızın nitelikli vites büyütmüş olması gurur kaynağımız"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, tüm zorlu küresel şartlara rağmen imalat sanayisinde toparlanmanın etkisiyle sanayi sektörünün geçen yıl yüzde 3,5 oranında büyüyerek iktisadi faaliyetlere güçlü bir destek sağladığını söyledi.

Sanayide sadece üretim değil, yüksek katma değer oluşturma ve küresel pazarlara yön verme vizyonunu da taşıdıklarını aktaran Kırkpınar, şunları kaydetti:

"En büyük gurur kaynağımız ihracatımızın yalnızca hacim olarak değil, nitelik olarak da vites büyütmüş olmasıdır. İmalat sanayisi ihracatımız içindeki yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin payı ocak-eylül dönemlerinde yüzde 43,7'ye, yine eylül ayında ise yüzde 44,7'ye kadar yükselmiştir. Bu, Türkiye'nin artık teknolojiyi sadece tüketen değil, aynı zamanda tasarlayan, geliştiren ve tüm dünyaya ihraç eden bir küresel güç olduğunu da bize açıkça göstermektedir."

DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, Türkiye'nin üretimi açısından yüksek teknolojinin önemine değindi.

Reel sektörün son yılların en karamsar dönemini yaşadığını ileri süren Oluç, "Hem Merkez Bankasının hem TÜİK'in sektör bilançoları son iki yılda reel sektörde aktiflerin reel olarak küçüldüğünü, borçluluğun arttığını gösteriyor ve faaliyet karlarının eridiğini ortaya koyuyor. 18 temel sektörün 14'ü bilanço gelir ve karlılık cephesinde hasar almış vaziyette, imalat sanayisi başta olmak üzere kritik sektörlerde de kayıplar var." değerlendirmesinde bulundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, imalat sanayisinin milli gelir içerisindeki payının önemine işaret ederek, söz konusu payı uzun süre yüzde 30'larda tutan ülkelerin yüksek gelir grubuna ulaştığına değindi.

Türkiye'nin hem kendi kaynaklarını hem de yurt dışından çektiği kaynakları üretken alanlara yatıramadığını savunan Usta, şu ifadeleri kullandı:

"Gelişmemiş illerimizi zaten üst tarafa taşıyamamışız, maalesef Türkiye bunu başaramamış, ama bir kısım iyi giden yerler de bölgesel kalkınma tuzağına yakalanmış. Bunların içerisinde en önemlisi de Ankara. Bölgesel iller bazında kalkınma stratejilerini iyi dizayn etmemiz gerekiyor. Bizim Doğu'da, Güneydoğu'da yaptığımız yollar altyapı için önemli ama artık onlar bir göç otobanı haline geldi. Yani batıya göçmek için kullanılıyor, ekonomik gelişme için, ekonomik kalkınma için maalesef sizin ürettiğiniz yanlış politikalar nedeniyle kullanılamıyor."

"İstihdam ve refah büyümüyorsa sorunlu ekonomi politikası vardır"

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Türkiye'de sanayideki en büyük sorunlardan birinin ara mal ve ham maddede dışa bağımlılık olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin teknoloji üretimine yönelmesi gerektiğini vurgulayan Karaca, yapay zeka, yarı iletkenler, batarya, yazılım ve benzeri sektörlerde teknolojik altyapının ve teknolojik desteğin artırılmasının önemini anlattı.

Teknoloji yatırımına ilişkin açıklanan büyük rakamların hayata geçirilmediğini iddia eden Karaca, "Bütçe rakamlarınız büyüyebilir ancak üretim, istihdam ve refah büyümüyorsa ortada sorgulanması gereken ciddi bir sorunlu ekonomi politikası vardır." dedi.

EMEP İstanbul Milletvekili İskender Bayhan, sanayi ve teknoloji alanında çalışan işçilerin, emekçilerin bütçe sunumunda "adı bile geçmediği" gerekçesiyle tepki gösterdi.

Sanayi ve teknoloji işçi sayısının genel istihdam içerisinde yaklaşık 7 milyona ulaştığını aktaran Bayhan, işçilerin ortalama ücretleri ve satın alma gücünde yaşanan sorunlara değindi, bazı büyük fabrikalarda çalışanların işten çıkarılmasını eleştirdi.

Komisyonda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlıyor.

Kaynak: AA