Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca kullanıcısı ile en büyük dijital oyun mağazası Steam, kısa süre önce Türkiye'de haftanın en çok satanlarını açıkladı. Böylelikle ülkemizde en popüler yapımlar gözler önüne serildi.

İşte Steam Türkiye'de en çok satanlar!

Steam tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye'de haftanın en çok satan yapımı, popüler FPS oyunu CS: GO oldu. Valve'ın 2012 yılında piyasaya sürdüğü yapım, o günden bu yana listeden düşmüyor ve uzun bir süredir birinciliğini koruyor.

Listenin ikinci sırasında ise son dönemlerde oyun dünyasının gündeminden düşmeyen Baldur's Gate 3 yer aldı. Başarılı bir çıkış yapan yapım, yurt dışında pek çok ülkede tahtı çoktan CS: GO'nun elinden aldı. Ancak ülkemizde henüz başaramadı.

Zamanında 5 TL'ye almıştık: Euro Truck Simulator 2'ye zam geldi!

Steam'de haftanın en çok satanları şu şekilde sıralandı;

SıraOyunFiyatı 1Counter-Strike: Global OffensiveOynaması Ücretsiz2Baldur's Gate 3799,00 TL3Call of Duty4Euro Truck Simulator 2299,00 TL5Call of Duty: Modern Warfare 2 – Karanlık Birlik (5. Sezon)474,00 TL6Remnant 2685,00 TL7Red Dead Redemption 21.150,00 TL8EA SPORTS FC 241.199,99 TL9STARFIELD899,00 TL10Grand Theft Auto 5336,60 TL (-67%)11Mortal Kombat 11.199,00 TL12Atomic Heart699,00 TL13Rust308,00 TL14Apex LegendsOynaması Ücretsiz15American Truck Simulator299,00 TL16EA SPORTS FIFA 23174,99 TL (-75%)17BattleBit Remastered180,00 TL18Black Desert19,00 TL19Mortal Kombat 11669,00 TL20PUBG: BATTLEGROUNDSOynaması Ücretsiz21WarframeOynaması Ücretsiz22Dead by Daylight169,00 TL23Call of Duty: Black Ops 3209,00 TL24Tom Clancy's Rainbow Six Siege229,00 TL25DOOM Eternal87,25 TL (-75%)26The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition87,25 TL (-75%)27The Witcher 3: Wild Hunt539,00 TL28Battlefield 2042599,99 TL29Dota 2Oynaması Ücretsiz30The Elder Scrolls Online53,70 TL (-70%)

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.